Тероборона не ходить по квартирах, – херсонців закликають нікому не відчиняти двері

Херсонська обласна державна адміністрація закликає жителів Херсону не відчиняти двері незнайомцям.

Ці люди можуть представлятись теробороною, але вірити цьому не можна. Тож влада міста просить нікому не відчиняти двері!

Окрім цього заборонено підіймати на вулиці будь-які речі.

Це можуть бути міни, залишені рашистами. Наразі з’явилася інформація, що окупанти розкидали по місту сірникові коробки синього кольору. Це – міни!,

– йдеться у повідомленні.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

