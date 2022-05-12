Тероборона Одещини викопала стародавні амфори IV – V століть до нашої ери

Бійці одного з підрозділів Одещини випадково викопали стародавні амфори. Ці знахідки датуються орієнтовно IV – V століттям до нашої ери.

Воїни таким чином зробили внесок не лише у захист нашої країни, а й збагатили її історичне надбання. Про виявлення амфор повідомили 11 травня у 126 окремій бригаді тероборони Одеси.

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Що зробили зі старовинними посудинами

У повідомленні бригади зазначили, що амфори викопали під час проведення фортифікаційних робіт. Точне місце поки не оприлюднюють, щоб не викрити локацію базування бійців.

На оприлюднених фото видно, що це були 2 амфори різної форми конічним дном. Спершу захисники сфотографувалися зі скарбами, а потім віддали туди, де їм саме місце.

Тепер ці амфори зберігатимуться в Одеському археологічному музеї Національної академії наук України. Тому, ймовірно, після дослідження вони стануть експонатами цієї установи.

Виявленні амфори та передача їх до музею / Фото 126 окремої бригади тероборони Одеси

Чому саме така форма дна

Історики вважають, що місткості колись робили саме такими, оскільки з плоским дном вони витримують менший тиск. Найчастіше вони асоціюються з античністю, що пов'язано передусім із кліматом Середземномор'я.

Дно у вигляді конуса було потрібне при тривалому зберіганні чи транспортуванні речовин, які можуть призвести до збільшення тиску в закритій посудині. Мовиться про два основних типи наповнення:

вино, в якому додатковий тиск утворюється під час бродіння;

олія, яка в жаркому кліматі нагрівається та може розширюватись.

А ось у побуті ж колись жителі античності та інших теплих регіонів використовували більш звичний для сучасних людей "плоскодонний" посуд.

Схоже вже було нещодавно

18 березня повідомили, що українські захисники на Чернігівщині виявили уламки горщика XVIII століття. Це трапилося саме під час оборонних дій, тому там не вдалося одразу їх передати в музей.

Але, як тільки з'явилася можливість, службовці ретельно позбирали всі уламки стародавньої посудини. Тепер знахідка стала експонатом Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського.

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