Тероборона та ЗСУ знищили 70 російських десантників в момент висадки на Харківщині

Росія вирішила висадити свій десант у Вовчанському районі на Харківщині. Але там їх одразу зустріли бійці ЗСУ та тероборони. Розбитий ворог був змушений втікати.

Російський противник на 3 гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу. 120 осіб хотіли рухатися на місто Харків.

Варте уваги "Російські солдати можуть повернутися в частину, або частинами": відео знищення ворожої техніки

Та їх одразу на місці "прийняли" українські бійці – ЗСУ та тероборона. Близько 70 окупантів були вбиті. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, решта втекла у бік РФ і, за інформацією обладміністрації, перетнула кордон.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!