Теробороні Києва потрібні мішки з піском та ліки: як допомогти

Солом'янська районна рада в місті Києві просить про допомогу: нашим оборонцям терміново необхідні мішки з піском, інші засоби для облаштування барикад, а також медикаменти.

Захисники в Києві укріплюють позиції на випадок нового наступу окупантів. Бійцям тероборони Солом’янського району потрібні мішки з піском та палети.

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За даними теороборонців, у ніч на 27 лютого в столиці тривали жорсткі бої з російськими диверсантами, які використовували гранатомети. Можливий новий штурм.

Для захисту позицій бійці потребують:

мішки з піском, палети для укріплення райдержадміністрації, протитанкові їжаки та інші засоби для організації барикад на вулиці;

балони з аерозольною фарбою для нищення міток;

ліки: Амізон, Аміксин, Ніфуроксазид, Колдфлю (аналоги), Амінокопронову кислоту.

"Діємо без паніки! Наші хлопці стійко тримають оборону, знищують ворога, де тільки можуть! Але хоча цієї ночі наші герої відстояли будівлю, є постраждалі! Зараз потрібна ваша допомога", – наголосили в Солом'янській РДА.

Щоб допомогти тероборонцям, звертайтеся до @dolinanna.

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