Терорист Ходаковський загрожує українцям вбивствами за те, що вони проти окупації

7 березня 2022 , 14:03
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Джерело:

Анатолій Штірліц

Терорист Олександр Ходаковський загрожує мирним жителям українських міст обстрілами та вбивствами за те, що вони є українцями та не погоджуються з окупацією.

Терорист Ходаковський відкрито погрожує українським громадянам вбивстами за те, що вони не хочуть перебувати під окупацією. 

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Ходаковський написав у своєму телеграмі погрози мирному населенню України. 

Погрози Ходаковського українцям / Скриншот з телеграм-каналу Ходаковського

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Автор: Ярослава Прадід