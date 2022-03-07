Терорист Ходаковський загрожує українцям вбивствами за те, що вони проти окупації
7 березня 2022 , 14:03Читать новость на русском
Джерело:Анатолій Штірліц
Терорист Олександр Ходаковський загрожує мирним жителям українських міст обстрілами та вбивствами за те, що вони є українцями та не погоджуються з окупацією.
Терорист Ходаковський відкрито погрожує українським громадянам вбивстами за те, що вони не хочуть перебувати під окупацією.
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Ходаковський написав у своєму телеграмі погрози мирному населенню України.
Погрози Ходаковського українцям / Скриншот з телеграм-каналу Ходаковського
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