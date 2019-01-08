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      Терористична загроза в Україні: що зробила СБУ, аби в Україні у 2018 році було спокійно

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      У СБУ підбили підсумки 2018 року щодо контртерористичної діяльності
      У СБУ підбили підсумки 2018 року щодо контртерористичної діяльності / Соцмережі

      У 2018 році співробітникам Служби безпеки України вдалося попередити 8 терористичних актів, а 5 із них було розкрито.

      Про це відомство повідомило на своєму сайті, презентуючи підсумки минулого року.

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      Також у спецслужбі сповістили, що їхня контррозвідка у 2018 році викрила 71 особу, причетну до розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб. Крім того, слідчі СБУ щодо цього розпочали 114 кримінальних проваджень за статтею про державну зраду.

      "152 учасника терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" виявила військова розвідка СБУ, 54 з них було затримано. За матеріалами військової контррозвідки було розпочато 850 кримінальних проваджень, а 114 обвинувальні вироки набрали законної сили", – додали у службі безпеки.

      Нагадаємо, на початку грудня 2018 року у СБУ повідомили, що під час обшуків у приміщеннях УПЦ МП їхні співробітники викрили мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.

      Теги: Новини України Кримінальні новини СБУ Теракт Тероризм
      Джерело: 24 канал
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