Терористична загроза в Україні: що зробила СБУ, аби в Україні у 2018 році було спокійно

У 2018 році співробітникам Служби безпеки України вдалося попередити 8 терористичних актів, а 5 із них було розкрито.

Про це відомство повідомило на своєму сайті, презентуючи підсумки минулого року.

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Також у спецслужбі сповістили, що їхня контррозвідка у 2018 році викрила 71 особу, причетну до розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб. Крім того, слідчі СБУ щодо цього розпочали 114 кримінальних проваджень за статтею про державну зраду.

"152 учасника терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" виявила військова розвідка СБУ, 54 з них було затримано. За матеріалами військової контррозвідки було розпочато 850 кримінальних проваджень, а 114 обвинувальні вироки набрали законної сили", – додали у службі безпеки.

Нагадаємо, на початку грудня 2018 року у СБУ повідомили, що під час обшуків у приміщеннях УПЦ МП їхні співробітники викрили мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.