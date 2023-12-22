У 2023 "придбала теща": Схеми знайшли у керівника Енергоатома Котіна маєток за 7 мільйонів

Петру Котіну казково пощастило з тещею. 70-річна жінка придбала елітну нерухомість. Вартість маєтка оцінюють у 7 мільйонів гривень.

Кадри елітного помешкання "спалила" донька Котіна. Вона регулярно ділиться світлинами у соцмережах. Маєток – майже 300 "квадратів".

Зверніть увагу Через "сп***жені гроші" на будівництві ядерного сховища: посадовцю "Енергоатому" вручили підозру

Журналістам-розслідувачам вдалося встановити, що родина Котіна мешкає у двоповерховому будинку. Помешкання має вихід до озера. Та не простого, а приватного – доступ до нього мають лише жителі котеджного містечка.



Донька Котіна – активна у соцмережах, зокрема, публікує фото улюбленців / "Радіо Свобода"



Саме донька Котіна "спалила" локацію / "Радіо Свобода"

По документах помешкання належить тещі Котіна. Придбала вона його вже у той час, коли зять очолював Енергоатом. Окрім того, жінці належать декілька земельних ділянок у Київській області.

Чи могла теща Котіна придбати це все

Журналісти-розслідувачі встановили, що у тещі Котіна не було заробітку, який міг би покрити такі масштабні витратити. Майже весь час жінка працювала на напівдержавних підприємствах. Зокрема, мовиться про Запорізьку ТЕС. Наразі теща Котіна – вочевидь на пенсії. Офіційні дані стверджують, що від 2000 до 2009 рік жінка отримала 79 тисяч гривень зарплати. Її чоловік – тесть Котіна – отримав не набагато більше.

Теща очільника Енергоатому відмовилася коментувати свої масштабні покупки. Тим часом тесть спершу взагалі заявив, що не знає жодного Котіна.

Спершу сам Котін не коментував розслідування. Водночас згодом таки надав письмову відповідь на запит. Зокрема, пояснив, як його тещі вдалося придбати нерухомість.

Зокрема, це, за його словами, заощадження її родини "за понад 50 років трудової діяльності"; готівка, що належить її близьким родичам, які довірили вивезти її з окупованих територій, а також запозичені кошти – із розрахунку на майбутній продаж майна, що нині в окупації,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Котін пояснив, що одна з земельних ділянок, яка належить його тещі, перебуває у дуже поганому стані.

Зауважимо, що це не перше розслідування щодо Котіна. Раніше журналісти з'ясували, що син Котіна керував фірмою, яку підозрювали в розкраданні коштів "Енергоатома".

. За даними "Схем", у грудні спливає контракт Петра Котіна з "Енергоатомом". Але його можуть продовжити. Крім того, "Енергоатом" повинні реформувати в акціонерне товариство, і Котін може його очолити – вирішення цього залежить від уряду.