За все життя стільки не заробив: тесть головного митника купив дім за 120 тисяч доларів, – ЗМІ

Тесть головного митника України Сергія Звягінцева за понад 20 років заробив менше мільйона гривень. Однак, попри це, 76-річний Микола Ніков у 2020 році зміг купити елітний будинок під Києвом.

Ціна помешкання – 122 тисячі доларів. Окрім того, пенсіонер "подарував" своїй доньці у 2022 році 600 тисяч гривень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на розслідування hromadske.

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Звягінцев приховав, що сім'я жила у придбаному домі

За даними податкової служби, Микола Ніков заробив 953 961 гривню до вирахування податків з 1998 до 2019 року. А з 2019 він узагалі ніде не працює.

Попри це йому вдалося у 2020 році купити будинок площею майже 240 квадратних метрів із ділянкою 12 соток. Він розташований в елітному котеджному містечку біля столиці.

Угоду про купівлю від його імені укладала донька та дружина головного митника країни Альона Звягінцева.

Цікаво, що будинок продавали за 170 тисяч доларів, але Звягінцеві заплатили лише 122 тисячі.

Зазначається, що родина митника проживала у придбаному будинку з 2020 року, але чиновник це у деклараціях приховав.

За це на початку 2025 року йому вручили підозру.