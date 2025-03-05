Тестування сирен по Росії: чому росіяни панікують

По всій території Росії 5 березня почали лунати сирени. Це викликало паніку серед росіян від Санкт-Петербурга до Уралу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Російське міністерство з надзвичайних ситуацій пояснило, що це була планова перевірка системи оповіщення для оцінки її працездатності в разі надзвичайних ситуацій.

Читайте також В ЄС планують розглянути трибунал для Путіна за злочини війни

Росіяни перелякались від сирен

Сирени 5 березня різко заповнили російські міста від Санкт-Петербурга до Уралу, що викликало хвилю занепокоєння серед жителів країни. З 10:00 до 11:00 за московським часом по всій території Росії перевіряли системи оповіщення. Сигнали лунали через гучномовці на вулицях та у ефірі загальноросійських теле- та радіоканалів.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії заявило, що це була планова перевірка працездатності системи оповіщення на випадок природних або техногенних катастроф. За словами представників відомства, сирена була необхідною для оцінки функціонування всіх елементів у разі надзвичайної ситуації. Однак, не всі росіяни були готові до такої перевірки.

На деяких великих телеграм-каналах не попередили жителів про тестування, тому багато людей почали панікувати, сприйнявши сигнал як реальну загрозу. Відео з луною сирени, що розповсюджувалися в соцмережах, ще більше посилили страх серед громадян.

Повітряна тривога лунає в російських містах: дивитися відео

Міністерство з надзвичайних ситуацій пояснило, що перевірки нібито проводяться двічі на рік і спрямовані на те, щоб своєчасно передавати сигнал "Увага всім!" у разі загрози або надзвичайної ситуації.