31 грудня, 19:45
Найсвітліший підсумок року: Бережна відвідала засідання уряду разом зі своєю місячною донечкою

Надія Батюк
Основні тези
  • Віцепрем'єр-міністерка Тетяна Бережна відвідала засідання уряду разом зі своєю місячною донечкою, яка народилася на Різдво.
  • Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко назвала цю подію історичною та символічною для України.

Віцепрем'єр-міністерка Тетяна Бережна відвідала засідання уряду разом зі своєю донечкою. Дівчинка народилася на Різдво.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністрку Юлію Свириденко.

Дивіться також Була заступницею Свириденко: що відомо про Тетяну Бережну, яка очолила Мінкульт 

Що написала Свириденко про останнє засідання уряду у 2025 році?

Прем'єр-міністрка опублікувала у своїх мережах щемливі кадри віцепрем'єр-міністерки та її донечки.

Найсвітліший підсумок останнього засідання Уряду у 2025 – це маленька донечка віцепрем'єр-міністерки Тетяни Бережної, яка сьогодні була разом з нами. Думаю це точно історична подія для цього залу й особлива – для кожного з нас,
 – написала Свириденко.

Вона додала, що пишається Тетяною та її маленькою Осакою. Посадовиця зазначила, що народження кожного українця – це не лише диво, але й символ того, що Україна була, є і буде.

Бережна народила донечку

  • У міністерки культури України Тетяни Бережної на Різдво, 25 грудня, народилася донечка. Жінка написала: "Моє найщасливіше Різдво. Дякую, донечко, що обрала саме нашу сімʼю. Будемо робити все для того, щоб ти зростала у вільній, незалежній, щасливій Україні".

  • Нагадаємо, що Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду Віцепрем'єр-міністерки з питань гуманітарної політики України 21 жовтня. Парламент підтримав подання прем'єр-міністрки Юлії Свириденко щодо цього призначення.