Комбат 3ОБШР Кухарчук заявив, що Чорновол прикривається фронтом у конфлікті з Качурою

Комбат із Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук з позивним "Сліп" у своєму телеграм-каналі заявив, що екс-депутат Тетяна Чорновол прикривається фронтом, звинувачуючи юриста та депутата Олександра Качуру у "викраденні" грошей (3073 гривень) та у тому, що він, бувши студентом у 2012 році начебто був засновником "Українського вибору".

Як написав комбат 3-ї Штурмової, мова насправді йде про те, що Тетяна Чорновол у 2021 році програла суд, який визнав усі її заяви про зв'язки Качури з Медведчуком фейковими й брехливими, і тепер, з її зарплатної картки, а не "бойових", як зі злочинця, автоматично списався судовий збір у розмірі трьох тисяч гривень.

Раніше Чорновол заявила, що Качура досі є членом організації Медведчука: нардеп усе спростовував

Також у справах про наклеп Качура виграв суди у "5" і "Прямого" телеканалів, які також видалили раніше опубліковану неправду.

Крім того, коли НАБУ викликали Тетяну Чорновол дати свідчення, вона запросила їх "на фронт", при цьому знаходячись в той момент в самісінькому центрі Києва на вулиці Липській в офісі підозрюваного у розкраданні оборонних коштів Пашинського.

Також український військовий заявив, що ніхто з політиків не допоміг більше, ніж Олександр Качура. І його допомога однозначно варта більш ніж 500 дронів.

Качура відреагував на публікацію і зазначив, що кожну стягнуту за брехню та наклеп українським судом гривню, він із власного рахунку помножить у 10 разів та на всі ці кошти придбає дрони для ЗСУ.

Український суд встановив ще у 2021-му році, що все, що було поширено Тетяною Чорновол, – це брехня та наклеп, за що вона й була покарана відповідно до законів України.