В інтерв’ю Telegraf ректорка Харківського національного університету імені Каразіна у 2021 – 2026 роках розповіла про прагнення вивести університет на рівень найсильніших дослідницьких університетів Центральної та Східної Європи.

Для дослідників університет має стати гарантом безперервності процесу, коли вони займаються наукою, а технічні, організаційні, фінансові, правові та інші питання бере на себе університет. Це стосується як фундаментальних досліджень, так і міждисциплінарних прикладних проєктів,

– переконана Кагановська.

Каразінський університет залучає бізнес до співпраці, аби оновлювати лабораторії та готувати майбутніх фахівців на сучасному обладнанні. Одним із найбільш суттєвих поповнень став біопринтер, наданий за підтримки Світового банку.

Кагановська зазначила, що у світі є лише 18 таких біопринтерів, один із яких працює в Каразінському університеті. За її словами, допомога партнерів з обладнанням вартістю у мільйони євро свідчить про академічну вагу університету та його потенціал.

Вона зазначила, що вважає перспективною участь у європейських дослідницьких консорціумах, спільних наукових проєктах і грантових програмах, вихід на ринок дослідницьких замовлень, патентів та технологій.