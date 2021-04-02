Про найважчі зйомки і професійний сленг: Тетяна Крохмаль розповіла про роботу оператора

Робота операторів є дуже складною. Адже окрім постановки гарного кадру, потрібно бути готовим до численних труднощів.

Операторка 24 каналу Тетяна Крохмаль розповіла в інтерв'ю про особливості роботи оператора, найважчі зйомки і страх пошкодити техніку.

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Про бажання стати операторкою

Чому вирішили стати операторкою?

Взагалі я хотіла бути юристкою. Коли приїхала на автовокзал і мала їхати до Києва вступати на юриста, то переплутала автобуси і відправилась в зовсім іншу сторону – в місто Канів. Тоді вже не мала часу, щоб спланувати дорогу до столиці, тому почала шукати навчальні заклади у тому місті.

Знайшла Канівський коледж культури і мистецтв, прочитала про те, які там є відділи. Мені сподобалась кінофотовідеосправа, колись я хотіла собі хороший фотоапарат. Тому вступила на відповідну спеціальність.



Операторка 24 каналу Тетяна Крохмаль / Фото 24 каналу

Не шкодую (що вступила – 24 канал). Хоча спочатку я думала провчитись один рік, а потім подати документи у той навчальний заклад, в який насправді хотіла поїхати ще рік тому. Добре, що я не відступила і продовжила навчання.

Про ставлення людей

Як ставляться чоловіки до вашої роботи?

Чоловіки дуже часто дивуються, коли бачать мене з камерою, особливо тоді, коли я виїжджаю на записи інтерв'ю з журналістом – хлопцем. Це дуже дивує спікерів: дівчина – оператор, хлопець – журналіст.

Тетяна Крохмаль розповіла про роботу операторки: дивіться інтерв'ю 24 каналу

Я думаю, що за майже 2 роки оператори-чоловіки звикли, що я також з ними працюю. Вони відчиняють мені двері, підносять техніку, інколи допомагають одягнути куртку чи пальто, а також – дають підказки.

Чи важко "вибивати" собі найкраще місце на масових зйомках?

Якщо якийсь масовий захід у приміщенні, де перебуває багато операторів, то здебільшого мені поступаються місцем або розходяться у сторону, щоб я могла стати в центрі.

Завжди цікавляться, з якого я телеканалу і як мене "занесло" у цю професію. Коли говорю правду – усміхаються.

Про труднощі роботи оператора

Чи не важко носити камеру?

Вся техніка загалом важить приблизно 10 кілограмів. На початку було дуже важко. Коли я поверталась додому, в мене тряслись руки, але потім я звикла. Звичайно трохи складно, коли відбуваються мітинги і потрібно дуже довго тримати камеру в руці.

Яка була найважча зйомка?

В той день я не знала про одну зі зйомок і прийшла на роботу у світлих кедах і штанах та поїхала на сміттєпереробну базу. Журналістка попросила показати масштаб того, що там відбувається і залізти на гору сміття.

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Після цієї зйомки я ледь не мала істерику. Я думала: "Навіщо я отримала червоний диплом, щоб лазити по смітнику".

Чи є страх пошкодити техніку на зйомках?

Звичайно я маю страх, що можу пошкодити техніку, адже відповідаю за неї. Таких випадків, щоб я падала з технікою, не було. Завжди турбуюсь, коли на вулиці погана погода, падає дощ і камеру можна намочити. Попри те, що є дощовики, інколи вони не рятують.



Операторка розповіла про особливості роботи / Фото 24 каналу

Чи траплялись казуси під час роботи?

Поїхала одного разу на зйомку з журналісткою. Це був поминальний вечір активіста. Потрібно було швидко записувати одну з промов і я вирішила не залишати техніку біля лавки.

Тому взяла її на себе: повісила штатив і кофр на шию. Дуже довго стояла, тримаючи камеру в руках, а потім зрозуміла, що кліпаю все повільніше. Виявилось, що я передавила собі сонну артерію.



Інтерв'ю з Тетяною Крохмаль / Фото 24 каналу

В мене була сила, щоб попустити собі ремінь. Я знепритомніла, але люди швидко зреагували і поклали мене на парапет. Коли розплющила очі, то побачила в ногах квіти і запалені лампадки. Тоді я дуже сильно злякалась, почала лізти спиною по парапету і кричати: "Ні-ні, я не хочу".

Не повторюйте моїх помилок. Ніколи не перекидайте шлейки і не затягуйте їх біля шиї.

Про особливості діяльності

Чи є в операторів професійний сленг?

В операторів є професійні жаргонізми, які розуміємо тільки ми між собою. Стороннім людям вони можуть здатися дивними, наприклад:

"повісити петлю на шию" означає прикріпити звук до людини;

"розсунути ніжки" – розкласти штатив;

"відкрий дірочку" – змінити діафрагму;

"не ріж йому голову" – тримати композицію кадру.

Що найбільше подобається у вашій роботі?

Найбільше подобається те, що я сама вирішую, як мені потрібно зняти. Подобається те, що кадри, які я знімаю, потім бачить багато людей.

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Також цікаво, що кожного дня нові люди, локації, інколи – відрядження. Це дуже круто, тому що є змога побачити щось нове, відвідати музеї і виставки, поспілкуватися з відомими особистостями.

А що найбільше дратує?

(Найбільше дратує – 24 канал), коли стоїш і чекаєш спікера, підходять якісь невідомі люди і говорять: "Познімайте поламану лавочку, калюжу, собачок і котиків".