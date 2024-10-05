ДБР вивчає списки "ухилянтів", знайдені у Тетяни Крупи: що може загрожувати тим, хто є у них

Слідчі вивчають списки "ухилянтів", які знайшли у керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Тих осіб, які є у цьому переліку, може чекати покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на коментар речниці теруправління ДБР у Хмельницькому Катерини Герасімук. Вона додала, що у списках, знайдених у Крупи, були прізвища та фіктивні діагнози, які зараз вивчають слідчі.

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Слідчі вивчають списки "ухилянтів" на Хмельниччині

Як повідомили у ДБР, нині слідчі вивчають та ретельно досліджують списки "ухилянтів", які знайшли у керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. У цих документах були не лише прізвища й імена людей, а й усі фіктивні діагнози.

Як пояснила адвокатка Наталія Свірневська, "ухилянтам" тепер може загрожувати реальне покарання. Юристка пояснила, що тепер правоохоронці мають знайти усіх осіб зі списку та перевірити їх.

Треба буде встановлювати, правильний чи неправильний вказаний діагноз. Під час допиту повинні з'ясувати, чому людина звернулась у МСЕК. Можна перевірити, чи зверталась вона раніше за такою допомогою. Якщо доведуть, що діагноз неправильний, то будуть досліджуватися питання, як вдалось знайти людей, які погодились його встановити,

– зауважила адвокатка.

Свірневська додала, якщо слідчі доведуть, що особа зі списку з фейковим "діагнозом" ухилялася від мобілізації, то їй може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі. Ба більше, якщо буде встановлено, що особи купували "діагнози", щоб не служити у ЗСУ чи отримати відстрочку, то покарання може бути різним, залежно від обставин – від штрафу до позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

"Будуть з'ясовувати, чи їх змусили дати хабар, чи вони самі його пропонували. Від цього залежатиме не тільки кваліфікація, але й міра покарання", – додала адвокатка.