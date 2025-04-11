Два роки вивозила брудні гроші: проти скандальної Тетяни Крупи порушили справу у Польщі

Польські правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо колишньої ексглави Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Жінку підозрюють у легалізації незаконно здобутих коштів.

Наразі поляки вже передали справу українським колегам. Про це йдеться в ухвалі суду, передає 24 Канал.

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Вивозила готівку до Польщі навіть після підозри

Слідство встановило, що Тетяна Крупа та її родичі протягом 2 років систематично вивозили готівку до Польщі. Ба більше, вони продовжили це робити навіть після того, як 5 жовтня 2024 року екскерівниці МСЕК оголосили підозру.

З 29 травня 2022 року до 17 жовтня 2024 року вони переправляли великі суми через українсько-польський кордон, а у Польщі ці кошти зараховували на рахунки в банках Кракова, Вроцлава, Щецина та інших міст. Опісля кошти переказували у фінансові установи Швейцарії та США.

Банківські рахунки Крупа та її родичі мають не тільки у Польщі, але і й в Австрії.

Нагадаємо, що восени 2024 року під час обшуку в оселі Крупи, окрім значної суми готівки в різних валютах, було виявлено бухгалтерський документ про зарахування 590 тисяч доларів США на її особистий рахунок у банку Pekao.

Нещодавно стало відомо, що колишня керівниця МСЕК ще й володіє криптоактивами.