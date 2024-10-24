Пропагандистку Монтян позбавили права займатися адвокатською діяльністю

Російську пропагандистку Тетяну Монтян позбавили права займатися адвокатською діяльністю в Україні.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Правоохоронці не називають ім'я адвокатки, але за обставинами справи, йдеться саме про Монтян.

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"За скаргою Офісу генерального прокурора кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області позбавила адвокатку права на заняття адвокатською діяльністю".

У березні 2023 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно неї.

"Діяльність" Монтян

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Монтян ходила на пропагандистські канали і систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених псевдореспублік, вона виправдовувала збройну агресію Росії. Монтян закликала до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону держави.

Що відомо про Монтян

Тетяна Монтян народилася у Керчі, вчилась на юридичному факультеті Московського держуніверситету імені Ломоносова. У 1994 році переїхала з Москви до Києва.

Монтян була експерткою Єврокомісії з майнового права. Попри це, у 2014 році учасників Революції гідності Монтян назвала "майдаунами" і закликала їх "вішати на стовпах як держзрадників".

У 2021 році Монтян виїхала до Росії і регулярно відвідувала тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей – готувала пропагандистські сюжети.