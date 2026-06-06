Росія мала лазівку у санкціях: у Грузії за запитом США затримали росіянку

МВС Грузії затримало в аеропорту Тбілісі громадянку Росії на запит Інтерполу. Ініціювали це у США, де проти неї порушили кримінальну справу за обхід санкцій.

Затриману звати Тетяна Курашкевич. Про це повідомляє "Радіо Свобода" та МВС Грузії.

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Що відомо про Тетяну Курашкевич?

Російська правозахисниця Єва Меркачова повідомила, що Курашкевич – підприємиця, аспірантка Дипломатичної Академії МДІМВ МЗС Росії, експерт з міжнародної торгівлі.

За словами адвоката росіянки Бека Немсітверідзе, США звинувачують її у відмиванні грошей та співучасті у злочинній діяльності, пов'язаній з незаконним постачанням авіаційного обладнання до Росії.

Курашкевич прилетіла до Грузії як туристка і не знала про розшук.

Суд наразі відправив її під арешт, а США вимагає екстрадиції. Меркачова назвала можливу видачу затриманою "порушенням норм міжнародного права" та заявила, що захист готує звернення до влади Грузії.

До слова, у листопаді 2025 з Франції до США екстрадували громадянку Білорусі Яну Леонову також за звинуваченням у незаконному ввезенні в Росію авіаційного обладнання.

За версією ФБР, вона брала участь у схемі закупівлі авіоніки та обладнання через посередницькі компанії у Вірменії та інших країнах, приховуючи кінцевого одержувача товарів. Леонова визнала провину.

Санкції, введені проти російської авіагалузі після повномасштабного вторгнення в Україну, також передбачають заборону на постачання в Росію авіатехніки.

Але, як писали у The New York Times, попри санкції лише 2022 року до Росії завезли іноземні запчастини для літаків на десятки мільйонів доларів.

До слова, не лише авіацією єдиною. "Тіньовий флот" Росії продовжує перевозити нафту і приносити Кремлю мільярди доларів, попри два десятки санкцій ЄС. Ці судна працюють зі страховиками, які зрештою можуть бути пов'язані з Європою.