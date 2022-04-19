The WSJ опублікувало мапу пошкоджень будівель у Маріуполі: масштаби руйнувань неможливо осягнути

Маріуполь з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну є однією з найважливіших цілей ворога. Через неспроможність взяти місто боєм, окупанти намагаються стерти його з лиця землі.

Американське видання The Wall Street Journal опублікувало мапу пошкоджень будівель у Маріуполі станом на 5 квітня. Зверніть увагу, що масштаби руйнувань через постійні обстріли ворога з того часу можуть бути значно більшими.

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Мапа руйнувань окупантами Маріуполя

Аналіз супутникових знімків, здійснений компанією Masae Analytics, дав змогу відтворити мапу пошкоджень будівель Маріуполя станом на 5 квітня. На ній видно, що деякі з районів міста вщент зруйновані окупантами.

Мапа пошкоджень Маріуполя станом на 5 квітня / Фото Masae Analytics / The Wall Street Journal

У The Wall Street Journal підкреслюють, що найактивніші обстріли, за мапою, окупанти здійснювали у центральній частині міста, а також поблизу двох металургійних заводів – імені Ілліча та "Азовсталь". Крім того, найбільше житлових будинків ворог зруйнував у західній частині міста, а лівобережжя майже одразу було відрізане від інших районів.

Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Маріуполі мешкало близько 400 тисяч людей. За інформацією місцевої влади, у місті досі перебувають близько 100 тисяч мирних жителів, яким окупанти не дають евакуюватись.

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