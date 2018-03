Thriller - номер один

Альбом Майкла Джексона визнано "Найвеличнішим в історії".

Альбом Майкла Джексона Thriller визнано "Найвеличнішим в історії" за результатами голосування глядачів MTV. У список включали музичні доробки, створені лише після 81 року. Саме тоді, власне, і було засновано телеканал. В голосуванні взяло участь понад 40 тисяч глядачів. За альбом Джексона свої голоси віддало близько третини опитаних.Випущений у листопаді 82 Thriller містив такі популярні пісні виконавця, як Beat It , The Girl Is Mine та чи не найпопулярнішу на альбомі - Billie Jean. На сьогодні реліз розійшовся по світу тиражем майже 110 мільйонів екземплярів.На другому місці опинився дебютний альбом Крейга Девіда Born To Do It; він отримав 12: голосів. А третє дісталося легендарним рокерам Guns N`Roses та платівці Appetite For Destruction.