"Ти дєбіл, слушай мєня": "слуга" Галушко ображав поліцейських, які зупинили його авто

Ще у 2020 році авто нардепа від "Слуги народу" Миколи Галушка за порушення правил дорожнього руху зупинили поліцейські. Парламентар нецензурно висловлювався щодо правоохоронців, відверто ображаючи їх.

У розпорядженні видання опинилося відео, на якому чутно розмову Галушка з поліцією. За інформацією джерел, інцидент трапився ще 18 грудня 2020 року.

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"Слуга" Галушко обзивав поліцейських

Усе розпочалося з того, що правоохоронці зупинили автівку в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги. Це трапилося приблизно о 04:00.

Галушко приїхав "виручати" свого водія. Він довго, використовуючи нецензурну лексику та образи, пояснював правоохоронцям, що це авто народного депутата. Тому вони нібито не мали права його зупиняти.

Поліцейські ж у відповідь зазначили, що на машині не написано, кому вона належить. Та зауважили, що нардепи не мають дипломатичного імунітету.

На оприлюдненому ролику "слуга народу" Галушко звинувачує правоохоронців у провокаціях, бідкається, що його "висмикнули з-за столу". А далі йде ще далі, називаючи поліцейських "дебілами" та повторюючи це величезну кількість разів. Загалом свої репліки нардеп щедро приправляє лайкою.

Під час розмови стає зрозуміло, що автівка Toyota Land Cruiser, яку зупинила поліція, належить матері депутата. Цю інформацію підтверджує й е-декларація парламентаря.

Нардеп входить до комітету з правоохоронної діяльності

Цікаво, що 42-річний Галушко є членом комітету з правоохоронної діяльності, випускником Національної академії внутрішніх справ. Під час "розмови" з поліцейськими він закидав їм, що нібито "вибиває для них фінанси та все інше".

З 1997 по 2006 рік служив в органах внутрішніх справ, з 2006 року працював на різних посадах у ТОВ "ГАЛІД", основною діяльністю якого є приватні охоронні служби.

Під час президентських виборів 2019 року Володимир Зеленський призначив Галушка довіреною особою у 97 окрузі.

Галушко ображає поліцейських: дивіться відео

(Увага: містить нецензурну лексику, 18+)