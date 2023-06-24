Зеленський відзначив орденом Свободи закатованих росіянами 16-річних бердянських партизанів

У суботу, 19 липня, Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом Свободи посмертно 16-річних Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Російські загарбники вбили хлопців 24 червня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Президента України. "За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини", – йдеться в документі.

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Що відомо про 16-річних партизанів?

Після початку повномасштабного вторгнення та окупації Бердянська хлопці залишилися вдома. Тігран Оганнісян активно висловлював свою проукраїнську позицію, через що неодноразово зазнавав тиску з боку окупаційних військ: був викрадений із дому, у якому мешкав із бабусею, піддавався катуванням та знущанням, зокрема електрошоку та імітації розстрілу, був арештований представниками окупаційної влади.

Микита Ханганов також не приховував своєї проукраїнської позиції. У жовтні 2022 року окупанти намагались арештувати хлопця, допитували разом із батьком і згодом почали фабрикувати справу про нібито диверсію на залізниці та влаштовувати обшуки вдома. Хлопця планували засудити до 20 років ув'язнення.

Тігран Оганнісян і Микита Ханганов були друзями, окупанти вбили їх 23 червня 2023 року. Після цього в мережу потрапило відео з останніми словами хлопців: "Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні! Героям слава!"

Після двох років із моменту вбивства росіяни досі не віддали тіла підлітків рідним.

Нагадаємо, 19 липня Зеленський також підписав укази про надання звання Герой України посмертно молодшому сержанту Віталію Карвацькому та солдатові Олегу Яровому.