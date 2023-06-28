Завтра відбудеться прощання, – райрада про вбивство 2 підлітків у Бердянську
Окупанти вбили двох підлітків у Бердянську – 16 річних Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Це – жахливий злочин російських загарбників.
Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, вже завтра відбудеться прощання з обома підлітками.
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Зараз було б неправильно оголошувати деталі вбивства Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Потрібно дочекатися інформації від правоохоронців.
Щодо деталей. Ті деталі, які мені відомі… Я з моральної, етичної, юридичної точки зору не маю права розповідати. Хочу дочекатися деталей від правоохоронних органів. Здається, що жодної інформації, яку можна було б назвати офіційною, я не бачив в публічному просторі,
– зауважив Дудукалов.
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Черговий жахливий злочин російських окупантів
Як наголосив Дудукалов, ця ситуація ще раз доводить терористичну сутність Росії та самих російських окупантів. Вони ув'язнювали неповнолітніх, а потім вбивали їх. Це – жахливий злочин проти всього людства.
Хлопців ще раніше затримували. Але потім таки їх відпустили з незаконного ув'язнення. Вони були на окупованій території, але потім мали їхати на підконтрольну Україні територію. Звісно, Росію не дуже це влаштовувало. Адже вони розповіли б жахіття та тортури, які пережили під час ув'язнення,
– зазначив Дудукалов.
Вбивство двох підлітків в Бердянську: коротко
- Відомо, що увечері 24 червня колаборант Владислав Рогов почав розповідати про "ліквідацію проукраїнських терористів". Виявляється, що окупанти вбили двох 16-річних підлітків, яких росіяни переслідували майже рік.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що сталася позасудова страта двох українських підлітків. Росіяни певний час не віддавали рідним тіла хлопців.
- Мама загиблого Тиграна Оганнісяна розповіла про захоплення хлопця. Він особливо цікавився історією України.