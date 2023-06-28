Завтра відбудеться прощання, – райрада про вбивство 2 підлітків у Бердянську

Окупанти вбили двох підлітків у Бердянську – 16 річних Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. Це – жахливий злочин російських загарбників.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, вже завтра відбудеться прощання з обома підлітками.

До теми Росіяни вбили 16-річних Тиграна та Микиту: що відомо про справу героїчних підлітків

Зараз було б неправильно оголошувати деталі вбивства Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Потрібно дочекатися інформації від правоохоронців.

Щодо деталей. Ті деталі, які мені відомі… Я з моральної, етичної, юридичної точки зору не маю права розповідати. Хочу дочекатися деталей від правоохоронних органів. Здається, що жодної інформації, яку можна було б назвати офіційною, я не бачив в публічному просторі,

– зауважив Дудукалов.

До теми – Дудукалов прокоментував ситуацію із вбивством двох підлітків в Бердянську: дивіться відео

Черговий жахливий злочин російських окупантів

Як наголосив Дудукалов, ця ситуація ще раз доводить терористичну сутність Росії та самих російських окупантів. Вони ув'язнювали неповнолітніх, а потім вбивали їх. Це – жахливий злочин проти всього людства.

Хлопців ще раніше затримували. Але потім таки їх відпустили з незаконного ув'язнення. Вони були на окупованій території, але потім мали їхати на підконтрольну Україні територію. Звісно, Росію не дуже це влаштовувало. Адже вони розповіли б жахіття та тортури, які пережили під час ув'язнення,

– зазначив Дудукалов.

Вбивство двох підлітків в Бердянську: коротко

Відомо, що увечері 24 червня колаборант Владислав Рогов почав розповідати про "ліквідацію проукраїнських терористів". Виявляється, що окупанти вбили двох 16-річних підлітків, яких росіяни переслідували майже рік.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що сталася позасудова страта двох українських підлітків. Росіяни певний час не віддавали рідним тіла хлопців.

Мама загиблого Тиграна Оганнісяна розповіла про захоплення хлопця. Він особливо цікавився історією України.