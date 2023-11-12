Тигрюля постраждала під час атаки на Київ: як почувається тигриця зараз

Російські окупанти вранці 11 листопада атакували Київ. На жаль, постраждала тигриця Тигрюля. Красуня вдарилася об решітку.

У Центрі порятунку диких тварин заявили, що тигриця досі не може підвестися. Наразі роблять все можливе, аби їй допомогти.

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Ми й лікарі робимо все можливе. Зараз тигриця отримує протизапальну, знеболювальну терапію. Поки не встає. Але задні кінцівки почали трохи рухатися, що дає надію на те, що все-таки хребет цілий,

– мовиться у повідомленні.

Наразі Тигрюля потребує спокою. Згодом лікарі ухвалюватимуть рішення, що робити далі. Можливо тигриці зроблять МРТ або КТ. Станом на зараз за станом Тигрюлі стежать ветеринари.

Внаслідок удару також травмувався лев

Окрім того, під час атаки на Київ постраждав лев. Він також вдарився об решітку. У лева хвилин 40 йшла кров носом. На щастя, зараз з ним – усе гаразд. Інші тварини пережили сильний стрес. Однак фізично вони не постраждали.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен удар по Україні.