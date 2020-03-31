Тих, хто влаштовує масові гулянки в парках, штрафуватимуть, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що жителів столиці, які влаштовуватимуть масові зібрання у парках чи інших зонах відпочинку, штрафуватимуть. Поліція виписуватиме відповідний протокол. За порушення режиму карантину доведеться заплатити від 1,7 до 3,4 тисячі гривень.

Міський голова столиці переконаний, що до людей, які не розуміють правил карантину, слід застосовувати жорсткіші методи. Про це Віталій Кличко заявив 31 березня на брифінгу.

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Поки що на тих, хто проводив масові гуляння у парках та зонах відпочинку має складати протоколи поліція, – зазначив Кличко.

За його словами, незабаром до неї приєднаються ще комунальники, працівники системи благоустрою, муніципальна варта. Усі вони складатимуть протоколи та штрафуватимуть киян.

Розмір грошового покарання за порушення режиму карантину становитиме від 1,7 до 3,4 тисячі гривень. Кличко додав, що такі методи потрібно використовувати для тих, хто ще не зрозумів, що у місті запровадили обмеження.

Що відомо про штрафи за порушення карантину в Україні

За порушення правил і норм карантину встановлено штраф у розмірі 17 – 54 тисяч гривень.

Якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби – арешт терміном на 6 місяців чи обмеження або позбавлення волі на 3 роки.

чи обмеження або Якщо порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки – порушник може отримати ув’язнення від 5 до 8 років.