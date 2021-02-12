Тихановська хоче зустрітись з керівництвом України: опозиціонерка звернулась до депутатів

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська провела зустріч з членами міжфракційної групи "За демократичну Білорусь". У зверненні до Верховної Ради Тихановська запевнила, що Крим – це Україна і закликала до зустрічі керівництво держави.

Опозиціонерка подякувала українцям за підтримку на політичному рівні, а також за допомогу вимушеним мігрантам з Білорусі.

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Лукашенко відносився до Білорусі, як до особистого колгоспу

Тихановська наголосила, що з серпня 2020 року в Білорусі затримали близько 32 тисяч людей, а 14 тисяч були змушені покинути країну. 246 осіб визнали політичними в'язнями.

Через страх втратити владу Олександр Лукашенко кинув цілу країну в кризу і зіпсував відносини зі своїми сусідами. Він ставить під загрозу суверенітет країни, домовляючись про інтеграцію з Володимиром Путіним. Колишній президент відноситься до Білорусі, як до свого особистого колгоспу,

– сказала Тихановська.

Тихановська наголосила, що Україна та Білорусь здатні на набагато кращі відносини, аніж теперішні.

Тихановська каже, що Крим – частина України

Політикиня запевнила, що підтримує територіальну цілісність України і Крим є беззаперечно частиною української території. Також Тихановська попросила підтримати демократичну Білорусь на міжнародному рівні – в ОБСЄ, ПАРЄ, ООН.

Сподіваємось, що незабаром ми зможемо зустрітися з керівництвом України і обговорити сусідське майбутнє наших країн,

– заявила Тихановська.

У зверненні Тихановська частково використала українську мову. Зокрема, завершила його словами "Слава Україні!".