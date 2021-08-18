У Тихому океані стався землетрус, можливе цунамі

Поблизу тихоокеанської держави Вануату 18 серпня стався землетрус. Фахівці зафіксували магнітуду 7,2.

Що відомо про землетрус у Тихому океані

Поштовхи зафіксували о 13:10 за київським часом. Епіцентр виявили на глибині 83,6 кілометра.

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Землетрус стався за 16 кілометрів від міста Порт-Орлі. Вже оголосили попередження про загрозу цунамі.

Зауважимо, інформації про постраждалих або збитки від землетрусу немає.

Масштабний землетрус у Гаїті

14 серпня Гаїті сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,2. Він виник у морі на глибині близько 10 кілометрів. Поштовхи відчували за тисячі кілометрів – на Ямайці та Кубі. Влада одразу почала готуватися до найгіршого та оголосила надзвичайний стан, який триватиме цілий місяць.

Кількість жертв стрімко зростає. Станом на 18 серпня відомо про майже 2 тисячі загиблих внаслідок негоди. Водночас масштаб матеріальних збитків наразі не підраховували.

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