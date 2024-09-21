Росія зберігала там боєприпаси з КНДР і не тільки: що відомо про склад "Тихорєцьк"

ЗСУ завдали потужного удару по складу боєприпасів "Тихорєцьк" у ніч на 21 вересня. Відомо, що воно було важливим стратегічним об'єктом для зберігання північнокорейських ракет.

Починаючи з осені 2023 року, на "Тихорєцьку" спостерігається значне зростання активності, зокрема збільшилася кількість нових облицювань для контейнерів та залізничних вагонів. Про це повідомляє проєкт Beyond Parallel.

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Що відомо про склад "Тихорєцьк"

13 жовтня 2023 року у Білому домі підтвердили, що Тихореьцке сховище боєприпасів є місцем зберігання північнокорейських боєприпасів.

Від осені 2023 року там спостерігається різке зростання активності. До цього часу склад "Тихорєцьк" використовувався для зберігання і обслуговуванням артилерійських боєприпасів, артилерійських систем і відповідного обладнання.

Відомо, що об'єкт захищений багатошаровим парканом безпеки з охоронними вежами та охоплює близько 2,6 квадратних метрів. Склад також обслуговується залізничною магістраллю від невеликої залізничної станції в Тихонькому, що за 3 кілометри на північ. Також незрозумілим є, який зв'язок існує між Тихорецьким складом боєприпасів та Тихорецькою авіабазою.

Які на складі є функціональні зони

Супутниковий знімок, зроблений 16 серпня 2023 року показав, що Тихорецьке сховище боєприпасів має дві основні функціональні зони: штабну та складську. Штабна зона включає адміністративні та технічні будівлі, а також приміщення для обслуговування автотранспорту, вузол зв’язку та відкриті сховища.

Складська територія складається з чотирьох закритих складів, 27 облицьованих складів, двох невеликих резервуарів та відкритих парків для зберігання техніки. Важливою складовою є під’їзна лінія з залізничною магістраллю, що дозволяє ефективно завантажувати та розвантажувати боєприпаси та артилерійські системи.

Станом на 16 серпня там було приблизно 27 залізничних вагонів різних типів, а також скромна кількість складських/транспортних контейнерів і причепів, розташованих уздовж залізничної гілки та головної під’їзної дороги.

Як змінювалася кількість боєприпасів на складі "Тихорєцьк"

Супутникові знімки від 20 грудня 2023 року виявили суттєве збільшення кількості нових облицювань для транспортних контейнерів на Тихорецькому сховищі боєприпасів.

На складі з'явилося близько 280 нових сховищ, з яких близько 50% були заповнені. Що може вказувати на можливе зберігання різних класів боєприпасів для численних військових підрозділів.

Кількість залізничних вагонів на об'єкті зросла втричі і склала близько 90. Збільшилася також кількість транспортних контейнерів, причепів і цивільного транспорту, зокрема вантажівок, на під'їзді до об'єкта.

Водночас дані від 10 лютого 2024 року показали помірне зменшення кількості вагонів до 80, разом із зайнятістю нових сховищ, яка становила приблизно 35%. Попри це, активність на території складу продовжувала залишатися високою.

Чи були боєприпаси від КНДР на складі "Тихорєцьк"

Видання Defense Express підкреслює, що "Тихорєцьк" має критичне значення для південних та східних військових формувань противника. Актуальні супутникові знімки демонструють збільшення укриттів для боєприпасів на цій території між 2022 і 2024 роками, що свідчить про можливе перевищення норми концентрації боєприпасів.

Також зазначається, що на 719 базу російські сили доставляли боєприпаси, надані Північною Кореєю.

У січні 2024 року аналітики OSINT з Frontelligence Insight дослідили маршрути транспортування снарядів з КНДР. База в районі Тихорєцька, разом зі складом біля селища Єгорлицьке в Ростовській області та Моздоком у Північній Осетії, була місцем їх зберігання.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також підтвердив, що на складі в Тихорцькому районі Росії зберігалися північнокорейські боєприпаси KN23, а також артилерійські снаряди та боєприпаси до "Смерча".