Міленіали йдуть у TikTok: чи загрожує ця соцмережа новинним медіа в Україні

Для новинних медіа в Україні будь-що становить загрозу, але TikTok виглядає однією з найбільших проблем в короткій перспективі. Він цілком здатен забрати величезну частину дорослої аудиторії, яка продовжує споживати новини в Telegram, YouTube чи на тому ж сайті.

Так, це найбільш вразлива аудиторія мейнстрим медіа – віком 35 – 44 років. Вони ще не є повними консерваторами щодо джерел інформації, не плюють тричі через плече, коли мова заходить про тренди на цій платформі. Це та аудиторія, якій "цілком ок" змінити основне джерело інформації. Будьте готові до того, що ця аудиторія стане рідким гостем для ваших новинних сайтів. Чому я такий переконаний, що TikTok – це не просто розваги, а реальна загроза для новинних медіа, читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Аудиторія

Аудиторія прийде в TikTok не тільки за новинами. Вона прийде за освітнім чи фінансовим контентом, але персоналізація контенту там неймовірна. То ж ті, хто цікавиться новинами, швидко знайдуть для себе нові джерела інформації. Так, там є і буде дуже багато шлаку. Але є і буде ще більше трастових інфлюенсерів. А персоніфікація створить приємну і теплу інформаційну бульбашку, з якою наша дорогоцінна аудиторія віком 35 – 44 років не захоче нікуди виходити.

Якщо поглянути на досвід США, то за 5 років частка аудиторії 35 – 44 років у TikTok зросла з 12% до 19%. Згідно з прогнозами, в найближчі 3 роки вона становитиме 22 – 25%. Якщо говорити про Україну:

вікова категорія 18 – 24 років – це приблизно 40% аудиторії TikTok;

24 – 35 років – це ще приблизно 30%;

лише 13 – 15% – аудиторія віком від 35 до 44 років.

Не думаю, що українські міленіали мають зовсім інші звички, які призведуть до ігнорування TikTok, як основного джерела інформації. Але зростання аудиторії TikTok в Україні відбуватиметься завдяки саме цим двом сегментам: 25 – 34 і 35 – 44.

Рекламні бюджети

У квітні платформа повернула можливість для України ставити відео на платне просування. Це досить зручний інструмент, який дозволяє досягти поставлених KPI's не тільки по охопленню, а й по залученню аудиторії. Цілком реально, що частина бюджетів перекочує з цукербергової Meta чи YouTube. Але протягом року, коли успішні кейси будуть циркулювати серед представників рекламних агенцій і бренд-менеджерів продуктових компаній, вони переглянуть медіаспліт. Нове розподілення цілком реально забере гроші, які могли піти на новинне медіа.

Прихід дорослішої аудиторії притягне з собою нові рекламні бюджети нових рекламодавців. Новинні медіа все ще будуть цікаві для публікації PR-матеріалів та спецпроєктів, але чи буде цього достатньо для медіа? Дуже сумніваюсь.

Від розважальної до новинної платформи

Можна продовжувати жартувати, що TikTok – це тільки танці та "голубіло-шпіоніро", проте на платформі вже зараз є величезна кількість новинного та аналітичного контенту. Наприклад, для мене TikTok був більш інформативним у висвітлені деяких подій, як-от пожеж у Лос-Анджелесі. Алгоритм надав мені набагато більше інформації, ніж наші ЗМІ чи телеграм-канали. Події в Овальному кабінеті в кінці лютого були також детально проаналізовані й висвітлені. На мій подив, контент у TikTok з'явився досить швидко. Це була аналітика від інфлюенсерів, міжнародних новинних медіа чи американські вечірні шоу, які в сатиричній подачі висвітлювали сварку президентів.

З часом таких користувачів, як я, які визнали, що TikTok – це і про новини також, ставатиме все більше. Ставатиме більше українських інфлюенсерів. Локальні медіабренди намагатимуться публікувати короткі відео, бо якщо вони цього не робитимуть, то їхнє місце займуть ті самі інфлюенсери.

Окрім цього, відбуватиметься зміна формату споживання новин – коротка, зрозуміла й емоційна подача замінить складні текстові новини. Це не відбудеться в якийсь конкретний період, до якого новинарі мають підготуватись.

Насправді це вже відбувається, але настільки непомітно для нас, що ми про це і не думали. Мовиться не тільки про молодше покоління, а й про всіх нас, хто надає перевагу короткому відео, над коротким текстом.

Вже зараз 46% користувачів платформи визнають, що TikTok став для них місцем отримання новин. 62% цих людей – це аудиторія, яка молодша за 30 років.

Замість висновків хіба можу порадити юзати CupCat і підписатись на TikTok 24 Каналу – в нас там майже 470 тисяч підписників, а наша найкраща команда створює дійсно цікавий контент.