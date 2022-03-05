Тил – це історично слабке місце красної армії, – Арестович

Можна чітко сказати, що попередні плани російських окупантів провалилися. Імпровізація – це завжди погано. Зараз ворог перебудовуватиме свої плани.

Про це в ефірі 24 каналу заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, треба розуміти, що всі війська окупанта, які вже втягнуті в бій – дуже неохоче рушають з місця й здобувають якісь перемоги.

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Слабке місце Росії

Як зазначив радник, окупанти можуть збільшити тиск на наші міста ударами ракет, однак Україна їх збиває. Крім того, ракети не нескінченні.

Водночас Арестович заявив, що держава-терористка просто просіла у питанні тилового постачання. На його думку, тільки в разі, якщо в росії зроблять надзусилля й виправлять тилове постачання може щось змінитись.

Тил це – історично слабке місце красної армії. Зараз, коли є суцільний і тотальний спротив, коли ми переважуємо їх – я просто не бачу таких можливостей,

– заявив Арестович.

Можуть закидувати нас своїм м'ясом

За його словами, централізоване рашистське управління може продовжувати гнати піхоту й танки на українські позиції під удари нашої артилерії та авіації.

Це можливо – м'ясом закидувати. Але суттєвих оперативних успіхів я від них не чекаю,

– підсумував Арестович.

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