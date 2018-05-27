Тіла моряків, які загинули біля берегів Кабо-Верде, вже в Україні, – МЗС

Тіла двох українських моряків, які загинули на судні Atlantic Harmony поблизу берегів Кабо-Верде, 26 травня були доставлені в Україну.

Про це заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич розповів у коментарі УНН.

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Доставлено тіла двох українців-моряків, членів екіпажу судна Atlantic Harmony,

– зазначив він.

Нагадаємо, 7 травня неподалік берегів Кабо-Верде померли двоє херсонських моряків з судна Atlantic Harmony, яке плаває під прапором Гонконгу. Другий помічник капітана судна Олексій Лукашов помер 7 травня, а через 13 годин помер третій механік Олександр Червоний.

Про те, що чоловіки мертві, їхні родичі дізналися лише на четвертий день, а вітчизняний МЗС ще пізніше. Що стало причиною смерті одразу двох моряків поки не відомо.

Олександр Червоний і Микола Лукашов померли від набряку легенів та внутрішньої кровотечі.

