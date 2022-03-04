Тільки комюніке, – Арахамія про перемовини з Росією

Давид Арахамія заявив, що сторони домовилися з Росією, що працюють без ніяких коментарів. Мовилось тільки про комюніке по переговорах.

Відповідну інформацію Давид Арахамія озвучив 4 березня, коментуюючи перемовини з російською стороною. Про це він заявив на брифінгу на 9 день війни, яку Росія почала проти України.

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Арахамія розповів про домовленості під час перемовини з Росією

За домовленістю сторін ми йдемо тільки за узгодженим комюніке, щоб не порушити логіку. Ви ж розумієте, що можуть бути багато речей, які будуть заважати переговорам. Щодо переговорів інформація буде дуже стислою,

– заявив глава фракції "СН".

Зокрема народний депутат пояснив, що за домовленістю сторін делегації працюють за узгодженим комюніке, щоб не порушити логіку переговорів.



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