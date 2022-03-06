Вітаємо їхнього "діда мороза", – генерал-майор СБУ про те, як похолодання зіграє на руку ЗСУ

В Україні прогнозують похолодання. Однак не варто засмучуватись, адже зниження температури повітря лише зіграє на руку Збройним силам України у війні з окупантами.

Про це в ефірі 24 каналу сказав генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун. За його словами, росіянам буде складно воювати у таких умовах.

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"Уявіть цих потвор, які 5 – 10 днів не мають нормальної їжі, хіба якщо щось вкрали. Немає нормальних місць, де можна переночувати. Постійно перелякані і не можуть вогонь розпалити", – зауважив генерал-майор.

Він запевнив, що така стресова ситуація для окупантів лише зіграє на руку українським військовим.

Нам обіцяють морози до 10 градусів вночі, а на півночі України, можливо, й більше. Тому я тільки вітаю того їхнього "діда мороза", який нам допоможе,

– наголосив Ягун.

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Ягун пояснив, що українських військових підтримує вся країна.

"Є безліч волонтерів, в будь-яку хату зайшов – там тебе якщо не нагодували, то напоїли теплою водою точно, з ними нічого не станеться", – зазначив генерал-майор.

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