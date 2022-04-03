Тіло досі в машині: у Бучі росіяни роздавили "Таврію" разом з водієм

Кілька тижнів російські військові чинили немислимі звірства на захоплених територіях. У Бучі загарбники роздавали автомобіль, коли всередині перебував водій.

Про жорстокий злочин окупантів повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Ймовірно, терористи проїхалися по автівці танком.

До теми Україні відомі всі військові злочинці Росії, які влаштували звірства в Бучі, – журналіст

Автомобіль "Таврію" окупанти розчавили разом із водієм! Його тіло досі у машині,

– наголосив Геращенко.

Зауважимо, після того, як російські нелюди покинули Бучу, там виявили багато трупів людей, які лежали просто на дорозі. Окупанти вбивали усіх – жінок, дітей, літніх людей. Загарбники не просто вбивали мирних мешканців, а жорстоко знущалися з них.

Це може вас зацікавити – Денисенко розповів, що на Київщині багато територій є замінованими: відео