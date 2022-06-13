Тіло у синцях: в дитсадку Ужгорода побили дитину харківської блогерки Корячки

Блогерка з Харкова Тетяна Коряк переїхала з родиною в Ужгород. Там віддала дочку в місцевий садочок, де трапився обурливий інцидент.

Як пояснила блогерка, у її дитини був день народження і вона вибігла в сльозах з дитячого садочка. Дівчинка пояснила, що її штовхнула вихователька.

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У дитини синці на спині

За словами самої дитини блогерки, вихователька її вдарила за те, що та захотіла подивитись у дзеркало.

Попросила дочку, щоб та пальцем показала, хто. Директор садочка не зреагував. Натомість дочка вже третю добу не спить, вночі прокидається і кричить від істерик. На нервах захворіла, скаржиться на болі в спині. Дали ліки, щоб не було болю і швидше минув синець та забій,

– розповіла блогерка своїм підписникам.

За її словами, вирішила піддати розголосу цю ситуацію, бо дії директора шокували.

Замість усвідомлення провини – почався хейт

Харківська блогерка вірила, що директор дитсадочку одумається і піде на зустріч, щоб вирішити ситуацію. Наприклад, звільнить виховательку, якось почне комунікувати з батьками, вибачиться, що був неправий, розбереться.

Але вони почали писати всяку дурню, принижувати мою дитину, поливати брудом. Тоді я подзвонила вже йому в 11 годині вечора, а мене просто послали. Це при тому, що в садочку антисанітарія, нема норм пожежної безпеки, санепідемстанції,

– стверджує Коряк.

Тепер цим питанням займаються слідчі. За словами блогерки, у садочка ліцензії немає, працює неофіційно. Тому вона буде звертатись до суду, що садочок закрили. Жінка клянеться зробити все необхідне, щоб її дитину ніхто ніколи в житті не ображав.

"Знайома розповідала мені, що до моєї дитини там зверхньо ставляться, і тепер мені соромно, що я як мама довела до того, що її вдарили. Адже мені дуже важливо, щоб до дитини було хороше ставлення. Я її сама ніколи не била, як би важко не було. Знаходила сили все пояснювати словами", – каже блогерка.

Росіяни обстрілюють дитячі садочки в Україні

Російські окупанти тим часом стріляють по дитячих садках та цивільній інфраструктурі України. Наприклад, ще наприкінці березня у Лисичанську Луганської області внаслідок обстрілу був зруйнований дитячий садочок. Значних руйнувань тоді завдали й житловим багатоповерховим будинкам. Під завали потрапили люди, які у той момент ще спали. Одна людина тоді загинула. Натомість зараз ситуація у місті значно гірша.

Також ще на початку війни російські окупанти обстріляли дитячий садочок у Чернігові, який тоді був під інтенсивними атаками ворога. Будівля дитсадка тоді зазнала значних пошкоджень. В основному російські снаряди часто потрапляють саме в інфраструктурні об'єкти та житлові будинки. Хоча російська пропаганда каже, що нібито стріляє по військових міфічних базах. Тому варто бути пильними й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

А от інші цивілізовані країни, які прийняли наших жінок та дітей, що тікали від війни, відкривають для наших діток дитячі садочки. Роблять все для того, щоб їм було максимально комфортно та створюють відчуття дому. Прикладом цього стала Болгарія. Центр денного перебування для евакуйованих з України дітей відкрили у болгарському місті Плодив. Приміщення надав муніципалітет міста. За допомогою благодійників та волонтерів його відремонтували та повністю обладнали.

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