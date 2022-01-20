Тіло тримали тиждень: на Вінничині батьки відмовлялися від поховання немовляти

На Вінничині у селі Українка батьки тиждень відмовляися поховати. Однак лише коли інцидент набув розголосу, вони змінили своє рішення.

За результатами медекспертизи, немовля захлинулось грудним молоком, через що померло. Попри те, що трагедія трапилася 6 днів тому, батьки досі тримають тіло дитини вдома.

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У домі мешкає старша дитина

Крім батьків у домі поруч з померлим немовлям живе старша дитина – 6-річна дівчинка. Сусіди родини намагалися поховати немовля, однак батько нікого до будинку не підпускав.

Чоловік заявив, що чекає на офіційні результати експертизи, щоб перекласти їх на латинську мову. Свою дитину він планував поховати у пам'ятнику бабусі. Однак чому і як він хотів це робити – не пояснював.

Труну я не купив і не збирався купувати. Буду хоронити в могилі бабушки. Вона там буде в тому, в чому зараз вдягнена. У чому вона вмерла, в тому вона і буде спати. Воно новесеньке. Я купляв. А тепер поясніть мені, нащо мені та труна там? Щоб вона там гнила довго та труна там? Вона буде в цій одежині, я підстелю,

– заявив батько.

Правоохоронці, які забирали тіло дитини на медичну експертизу, помітили що матір дитини була п'яною. Аналіз крові показав 1,25 проміле алкоголю.

Батько, коли забрав тіло, вирішив везти немовля у рейсовому автобусі. Протягом 6-ти днів родина тримала тіло померлої у коморі.

Після розголосу батьки погодилися на поховання

Коли інцидент набув розголосу, староста села привіз труну і батьки таки погодилися поховати дитину. Правоохоронці зазначили, що за такий вчинок кримінальної відповідальності немає.

Як з'ясувалося, родина стоїть на обліку як неблагополучна. 4-річний син уже понад рік перебуває в інтернаті, його забрали органи соцзахисту. Причин забирати старшу доньку тоді не бачили. Однак зараз, найімовірніше, дівчинку також заберуть до інтернату.

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