Тіло зниклого в Кременчуці 8-річного хлопця знайшли на дні озера

Рятувальники 11 липня знайшли мертвим 8-річного хлопчика, який зник напередодні. Тіло Анатолія Желабікова дістали із дна озера.

Правоохоронці та рятувальники заявили, що слідів насильницької смерті на тілі дитини не було.

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Деталі загибелі хлопчика

Про зникнення дитини правоохоронців повідомила мама хлопчика. Сталося це пізно ввечері 10 липня. У той час вона разом із сином та компанією людей відпочивали там на березі. Через деякий час вони помітили, що хлопця не стало.

Вночі до пошуків хлопця долучилися не лише надзвичайники, але й:

підрозділ Національної гвардії,

кінологи,

волонтери та жителі міста.

Лише на наступний день водолази, перевіряючи акваторію озера, дістали тіло дитини. Його передали на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

У Кременчуці знайшли тіло зниклого 8-річного хлопця / Фото Нацполіції