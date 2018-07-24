Тіло українського туриста зняли з гори в Грузії: шокуючі подробиці рятувальної операції

Друг врятованого туриста Ярослава, Дмитро Костюк, розповів подробиці інциденту, який трапився із українськими громадянами у грузинських горах.

Наразі відомо, що тіло загиблого українського туриста Євгенія спустили із гори Тетнульд у грузинському регіоні Сванетія.

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Про це на своїй сторінці у Facebook інформує друг іншого, врятованого туриста, Ярослава, Дмитро Костюк.

Він уточнив інформацію про інцидент. Зокрема, наголосив, що трагічний випадок трапився 18, а не 19 липня, як повідомляли раніше у ЗМІ. Окрім цього, чоловік розповів шокуючі деталі: двоє українських туристів, після того, як зірвалися з висоти, були живими. Ярослава – рятувальникам вдалося забрати з льодового схилу наступного дня. А ось тяжко травмований Євген залишився чекати допомоги, проте пізніше стало відомо про його смерть.

18 липня в Грузії двоє українських туристів відстали від групи і під час спуску з вершини Тетнульд зірвалися з тропи та скотилися нижче по схилу. Приблизно о 19 годині група, з якою вони йшли, заявила про їх зникнення (вони йшли останніми тому їх зникнення помітили не одразу). За сприяння українського консула та страхової компанії на місце події вилетів вертоліт. Але чомусь аж із Тбілісі,

– зазначив Дмитро Костюк.

За його словами, приблизно о 12 годині наступного дня рятувальна команда знайшла двох туристів поруч на схилі льодопаду: з численними травмами, але обох живими. Одразу вдалось забрати та доставити у лікарню тільки Ярослава, який міг ходити сам. Йому одразу ж була надана відповідна медична допомога.

Щодо Жені, то ситуація стала розгортатися дивно. Вертоліт піднявся за ним ще раз. Але швидко повернувся без нього. Одразу полетіли вдруге, але повернувшись доповіли, що не змогли забрати, але залишили йому теплі речі. Сказали, заберуть пізніше, коли погода стане кращою. Проте, здається, в той вечір погода у Местії була добра, але ніхто за ним не полетів,

– додав Костюк.

За однією інформацією, потрібен більший вертоліт, за іншою, – лебідка, але на неї закінчилась ліцензія. Інформація від грузинської сторони постійно була різною та суперечливою.

"Треба розуміти, що для людини з численними травмами, на висоті 4200 метрів час йде на хвилини", – підкреслив друг врятованого українця.

Як пояснює Дмитро Костюк, він не розуміє, чому Євгена не витягли, коли він ще був живий.

Нагадаємо, від 18 липня тривав порятунок двох українських туристів, які зникли в районі вершини Тетнульд у регіоні Верхня Сванетія. Пізніше стало відомо про смерть одного з українських туристів у грузинських горах. За словами місцевих рятувальників, їх робота ускладнювалась потужними снігопадами, туманом та вітрами, які унеможливлювали роботу рятувального вертольота.