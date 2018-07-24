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Тело украинского туриста сняли с горы в Грузии: шокирующие подробности спасательной операции

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Тело погибшего украинского туриста сняли с грузинской вершины Тетнульд
Тело погибшего украинского туриста сняли с грузинской вершины Тетнульд / Фото из открытых источников

Друг спасенного туриста Ярослава, Дмитрий Костюк, рассказал подробности инцидента, который случился с украинскими гражданами в грузинских горах.

Пока известно, что тело погибшего украинского туриста Евгения спустили с горы Тетнульд в грузинском регионе Сванетия.

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Об этом на своей странице в Facebook информирует товарищ другого, спасенного туриста, Ярослава, Дмитрий Костюк.

Он уточнил информацию об инциденте. В частности, отметил, что трагический случай произошел 18, а не 19 июля, как сообщалось ранее в СМИ. Кроме этого, мужчина рассказал шокирующие детали: двое украинских туристов, после того, как сорвались с высоты, были живыми. Ярослава – спасателям удалось забрать с ледового склона следующего дня. А вот тяжело травмированный Евгений остался ждать помощи, однако позже стало известно о его смерти.

18 июля в Грузии двое украинских туристов отстали от группы во время спуска с вершины Тетнульд, сорвались с тропы и скатились ниже по склону. Примерно в 19 часов группа, с которой они шли, заявила об их исчезновении (они шли последними и поэтому их исчезновение заметили не сразу). При содействии украинского консула и страховой компании на место происшествия вылетел вертолет. Но почему-то аж из Тбилиси,
– отметил Дмитрий Костюк.

По его словам, примерно в 12 часов следующего дня спасательная команда нашла двух туристов рядом на склоне ледопада: с многочисленными травмами, но обоих живыми. Сразу удалось забрать и доставить в больницу только Ярослава, который мог ходить сам. Ему сразу же была оказана соответствующая медицинская помощь.

Относительно Жени, то ситуация стала разворачиваться странно. Вертолет поднялся за ним еще раз. Но быстро вернулся без него. Сразу полетели второй раз, но, возвратившись, доложили, что не смогли забрать, но оставили ему теплые вещи. Сказали, заберут позже, когда погода станет лучше. Однако, кажется, в тот вечер погода в Местии была хорошой, но никто за ним не полетел,
– добавил Костюк.

По одной информации, нужен больший вертолет, по другой, – лебедка, но на нее закончилась лицензия. Информация от грузинской стороны постоянно была разной и противоречивой.

"Надо понимать, что для человека с многочисленными травмами, на высоте 4200 метров время идет на минуты", – подчеркнул друг спасенного украинца.

Как объясняет Дмитрий Костюк, он не понимает, почему Евгения не вытащили, когда он еще был жив.

Напомним, 18 июля длилось спасение двух украинских туристов, которые пропали в районе вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия. Позже стало известно о смерти одного из украинских туристов в грузинских горах. По словам местных спасателей, их работа осложнялась мощными снегопадами, туманом и ветрами, которые делали невозможной работу спасательного вертолета.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Грузии
Источник: 24 канал
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