Хто більше читає – той менше сидить: у Раду внесли оригінальний законопроєкт

В Україні в'язні зможуть зменшити собі термін, якщо читатимуть певні книги. Таку ідею представили нардепи у новому законопроєкті.

Днями Верховна Рада України отримала законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України. Він має на меті сприяти саморозвитку засуджених осіб.

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Законопроєкт 9477 пропонує засудженим читати певні книги й отримувати за це бонуси. Кожна книга – мінус три доби від терміну.

Звучить чудово, проте начитати так, щоб уже завтра вийти із тюрми, не вдасться: за рік не більше десяти книжок. Ті, хто долучаться, зможуть вийти тільки на місяць раніше, ніж інші в'язні.

Що на думці в депутатів

Перебуваючи в ув'язненні, людина обмежена в спілкуванні та доступі до інтернету. На допомогу мають прийти книги, адже читання – це саморозвиток. Читаючи, в'язні показують, що стали на шлях виправлення, тож можуть отримати подаруночок.

Одним зі способів позитивного впливу на засуджену особу є надання їй інформації про альтернативні шляхи розвитку, висвітлення прикладів правильного вибору людьми цінностей і цілей, успішної самореалізації і становлення особистостей, досягнення ними життєвого успіху без злочинів,

– відзначено в пояснювальній записці.

Як перевірятимуть

Адміністрація колонії влаштує іспит в електронній формі, щоб пересвідчитися, чи справді книгу читали. Чи можна зменшити термін відбування покарання, вирішить суд.

Які вимоги є до книг

видання має бути українською;

паперове чи електронне – неважливо;

не можна перечитувати.

Чи можна реалізувати запропоноване вже зараз

Для того, щоб утілити в життя прописане в законопроєкті, ще нічого не готово. Поки не існує централізованої системи, яка могла би перевіряти якість читання. Також колонії мають бути забезпечені технічними засобами та літературою. І найголовніше – немає переліку літератури, який мав би прищеплювати "правильні духовні та моральні цінності". Його має розробити та затвердити Мін'юст.

Нагадаємо, одеський суд ухвалює літературні вироки. Так, 2021 року він призначив як додаткове покарання читання творів Марка Твена, Джека Лондона і Тараса Шевченка, а 2022-го – пропонував читати "Полліану".