Поповнили запаси: окупований Сімферополь залило водою

Тимчасово окупований Росією Сімферополь накрили потужні дощі. Унаслідок сильних опадів деякі райони міста буквально потонули у воді.

Зазначається, що минулої доби, 29 травня, в окупованому Сімферополі випало більше місячної норми дощу.

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Відтак, це призвело до затоплення торгового центру міста, території біля залізничного вокзалу та кількох інших районів.

Водночас салони легкових автомобілів, автобусів та тролейбусів позаливало водою – транспорт на вулицях буквально тонув.

Синоптики попереджають про можливе погіршення погодних умов 30 травня. Варто очікувати на сильні зливи, град та поривчастий вітер. Схожою ситуація буде також і в останній день місяця.