У тимчасово окупованому Донецьку – "бавовна": вибухи чули й у російській Рязані

Російські загарбники продовжують жалітися про сезон цвітіння "бавовни". Так, ввечері 27 листопада вибухи пролунали у тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Крім того, гучні звуки також чули й у російській Рязані, передає 24 Канал.

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У Донецьку після вибуху сталася "бавовна"

Вибухи у тимчасово окупованому Донецьку пролунали близько 20 години 40 хвилин. Очевидці повідомляли, що після гучних звуків у небі з'явилася заграва.

У Донецьку після вибухів у небі бачили спалах: дивіться відео

Згодом стало відомо, що "бавовна" утворилася у пролетарському районі окупованого міста. Водночас спалах бачили й жителі кількох сусідніх районів у Донецьку.

Вибух у Донецьку спалахнув у Пролетарському районі: дивіться відео

Прокоментував "бавовну" у Донецьку і радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що росіяни "знову палять не там, де треба".



Андрющенко показав вибух у Донецьку / Фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Наразі окупанти не коментували, де саме та чому стався вибух у Донецьку. Крім того, достеменно невідомо чи є внаслідок "бавовни" постраждалі.

У Рязані також жалілися на гучні звуки

Через кілька хвилин після повідомлень про "бавовну" у Донецьку вибухи також пролунали й у російському місті Рязань. Там очевидці казали про "атаку невідомих безпілотників у небі.

У Рязані лунали гучні вибухи: дивіться відео

За даними жителів міста, російська протиповітряна оборона буцімто збила "два безпілотника літакового типу" в Жєлєзнодорожному районі міста. Вибухи чули й жителі інших районів Рязані.

У Рязані працювала російська ППО: дивіться відео

Згодом прокоментували інцидент у Рязані й у міністерстві оборони Росії. Там у пропагандистському дусі заявили, що нібито знищили "1 український безпілотник", а не два, як повідомляли очевидці.

У Рязані "знищили" безпілотник: дивіться відео

На кадрах можна побачити, як від "роботи російської ППО" лишився слід з чорного диму. Місцеві також чули звуки над залізничним вокзалом міста, поруч з яким розташований аеродром.

У Рязані чули вибухи біля залізничного вокзалу й аеродрому: дивіться відео

Очевидці також казали, що один із БпЛА був збитий на підльоті до рязанського нафтопереробного заводу. Куди конкретно впали уламки дрона – уточнюється.

У Рязані могли атакувати нафтопереробний завод: дивіться відео

Наразі російські пропагандисти не повідомляли про постраждалих внаслідок цієї атаки. Крім того, достеменно невідомо, чи були у Рязані якісь пошкодження біля "обстрілу безпілотниками".