Головна проблема диктатора: військовий аналітик пояснив мету Путіна під час обстрілу Києва

Після масованої атаки на Київ рятувальники ліквідовують наслідки ударів на понад 20 локаціях. Найскладніша ситуація склалася в Дарницькому та Подільському районах, де росіяни влучили в житлові багатоповерхівки. Черговий терор відбувся в момент, коли Кремль намагається приховати воєнні та внутрішні проблеми й напередодні важливих рішень союзників України.

Військовий аналітик Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, чого Путін намагався досягти цим обстрілом і яку головну проблему диктатора він водночас оголив. За його словами, російський лідер дедалі сильніше залежить від демонстративної жорстокості, хоча реальна ситуація розвивається зовсім не за його планом.

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Путін утрачає контроль, але продовжує терор

Нездатність досягти поставлених цілей на полі бою підштовхує Кремль до нових ударів по цивільному населенню. Російський диктатор намагається приховати власні провали жорстокістю, хоча війна вже завдала величезної шкоди самій Росії, відкинувши її в розвитку та поглибивши деградацію суспільства.

Кожен диктатор, який починає війну і втрачає контроль, щиро вірить, що все тримає під контролем. Це найбільша проблема всіх диктаторів,

– наголосив Тимочко.

Путін кидає у війну власне населення, руйнує економіку й цілі регіони, але водночас вважає, що має право знищувати Україну. Вона не давала Росії жодного приводу для нападу, а лише захищається і продовжуватиме це робити.

Ситуація суттєво змінилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Якщо раніше Україна майже не мала можливості відповідати ударами по території ворога, то тепер війна дедалі відчутніше повертається до Росії. Це має показати російському суспільству, наскільки викривленою є картина світу, яку роками нав'язував Кремль.

Російська армія ще спроможна вбивати цивільне населення в Україні, але перемогти нас вона вже неспроможна. Думаю, вони самі це визнали й чудово розуміють,

– сказав військовий аналітик.

Удари потрібно нарощувати по російських військових об'єктах і структурах управління, які безпосередньо забезпечують війну. Водночас усі руйнування, загибель людей і злочини окупантів в Україні мають бути ретельно зафіксовані, щоб зберегти правду та сформувати доказову базу для майбутніх міжнародних судів.

Удар по Києву мав створити для Путіна позицію сили

Путін уже не здатен утримувати ініціативу, однак для нього дедалі важливішим стає не перемога у класичному розумінні, а саме продовження війни. Напередодні засідань і саміту НАТО масований терор проти Києва мав показати, що Росія нібито досі сильна, здатна диктувати умови й має аргументи для тиску на союзників України.

Для диктатора важливий сам процес війни, а не настільки перемога в класичному її значенні. Путін хоче вийти до саміту НАТО, як він собі уявляє, з позиції сильного,

– пояснив Тимочко.

Цю ж картину Кремль намагається підтримувати заявами про уявні успіхи на фронті та приховуванням внутрішніх проблем. Росіянам демонструють "перемоги" й переконують, що ситуація перебуває під контролем, хоча нестача пального вже загрожує потягнути за собою енергетичну та продовольчу кризи.

Мета такого спектаклю – перекласти відповідальність за наслідки війни й переконати Захід, що з Москвою досі потрібно рахуватися. Рішення союзників можуть посилити Україну та зміцнити готовність НАТО протистояти Росії, тому Путін намагається вплинути на них ударами й демонстративною жорстокістю.

Він намагається показати, що має хоч якісь аргументи. Путін чудово розуміє, що рішення саміту можуть бути доленосними для України, країн, які її підтримують, і для готовності самого НАТО протистояти Росії,

– наголосив військовий аналітик.

Водночас підготовка Кремля не обмежується війною проти України. Наявні ознаки вказують, що Росія може шукати нову жертву серед країн НАТО, щоб випробувати Альянс і продемонструвати його слабкість, якщо досягти бажаного в Україні так і не вдасться.

Власні еліти можуть знищити Путіна

Позиції Росії слабшають і поза Європою: її вплив на Близькому Сході та в Африці скорочується, а режим, який підтримувала Москва в Малі, також переживає серйозну кризу.

Путін намагається створити навколо себе пояс зруйнованих держав, щоб, як він собі уявляє, зберегти диктатуру і залишитися при владі,

– пояснив Тимочко.

Російські удари по Києву та інших містах, імовірно, триватимуть, але Україна вже переносить війну на територію противника. Сили оборони України знищують військові об'єкти, виробничі потужності й запаси, які Росія роками накопичувала для агресії. Паливні проблеми можуть стати лише початком ширшої кризи, яка поступово посилюватиме тиск на Кремль.

Я щиро сподіваюся, що бензиновий колапс, який чекає Росію, – лише перший етап і найменша шкода, якої зараз зазнав режим. Проблеми тільки наростатимуть. Я більш ніж упевнений, що Путіна знищать його ж еліти,

– наголосив військовий аналітик.

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