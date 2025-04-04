У Кривому Розі прощаються із 3-річним Тимофієм Цвітком, який загинув через російську атаку
- 3-річний Тимофій Цвітко загинув через російський балістичний удар 4 квітня, його бабуся вижила й перебуває в лікарні.
- Із хлопчиком попрощалися 8 квітня у Кривому Розі.
У п'ятницю, 4 квітня, Росія завдала балістичного удару по житловому масиву Кривого Рогу. Серед 9 загиблих дітей – 3-річний Тимофій Цвітко, який на момент вибуху повертався з бабусею додому з ігрового майданчика.
Сьогодні, 8 квітня, у місті прощаються з хлопчиком. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо про Тимофія
Одразу після російської атаки в мережі поширили кадри, як хлопчика намагалися реанімувати просто посеред вулиці. Дитину забрала швидка допомога.
На жаль, 3-річний Тимофій Цвітко згодом помер. Журналісти Суспільного показали прощання з загиблим.
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Нагадаємо, вибух застав онука з бабусею біля під’їзду. Жінка дивом вижила, зараз вона перебуває в лікарні.
Тимофійко був дуже енергійною дитиною, мав захоплення космосом та ракетами космічними. Дуже полюбляв збирати божих корівок і різноманітних жуків,
– згадує Валерія, мати хлопчика.
До слова, Тимофій був єдиною дитиною у сім'ї. Він уже вивчав англійську й умів рахувати нею до десяти. "Пропав сенс життя, він був для мене найдорожчою людиною", – зізнався Віталій, дідусь загиблого.