У Кривому Розі прощаються із 3-річним Тимофієм Цвітком, який загинув через російську атаку

У п'ятницю, 4 квітня, Росія завдала балістичного удару по житловому масиву Кривого Рогу. Серед 9 загиблих дітей – 3-річний Тимофій Цвітко, який на момент вибуху повертався з бабусею додому з ігрового майданчика.

Сьогодні, 8 квітня, у місті прощаються з хлопчиком. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Двадцять імен, двадцять обірваних життів, – Вілкул назвав усіх жертв удару по Кривому Рогу

Що відомо про Тимофія

Одразу після російської атаки в мережі поширили кадри, як хлопчика намагалися реанімувати просто посеред вулиці. Дитину забрала швидка допомога.

На жаль, 3-річний Тимофій Цвітко згодом помер. Журналісти Суспільного показали прощання з загиблим.

Кривий Ріг проводжає в останню путь Тимофійка: дивіться фото

Нагадаємо, вибух застав онука з бабусею біля під’їзду. Жінка дивом вижила, зараз вона перебуває в лікарні.

Тимофійко був дуже енергійною дитиною, мав захоплення космосом та ракетами космічними. Дуже полюбляв збирати божих корівок і різноманітних жуків,

– згадує Валерія, мати хлопчика.

До слова, Тимофій був єдиною дитиною у сім'ї. Він уже вивчав англійську й умів рахувати нею до десяти. "Пропав сенс життя, він був для мене найдорожчою людиною", – зізнався Віталій, дідусь загиблого.