"Тіні з минулого": Парубій влаштував емоційну перепалку з Вілкулом

Під час чергового засідання Верховної Ради спікер українського парламенту Андрій Парубій дав словесного прочухана лідеру "Опоблоку" Олександру Вілкулу. Сталося це після того, як Вілкул розкритикував роботу парламенту та минулу владу.

Під час свого виступу з трибуни українського парламенту Вілкул наголосив, що це скликання парламенту "добігає свого безславного кінця".

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Крім того, він розкритикував нещодавній законопроект про дематюкацію, зауваживши, що після його ухвалення "всі будуть сидіти". Як він пояснив, саме за допомогою лайливих люди оцінюють роботу парламенту, уряду та п’ятого президента.

Що відомо про закон про дематюкацію? Зареєструвала його нардеп Ольга Богомолець, а офіційна назвав документу – "Про протидію лихослів'ю". Якщо Рада все ж його ухвалить, за нецензурну лайку буде передбачено штрафи. Законопроект стосується як матюків у ЗМІ, так і лайки публічних осіб у публічному просторі. До приклауд, у ЗМІ не можна буде в матюках навіть замінювати одну літеру зірочкою. Штрафи для ЗМІ становитимуть від 680 до 1275 гривень, а и для публічних фізосіб – від 1275 до 1700 гривень. Крім того, передбачено або громадські та виправні роботи, або 20% відрахування із заробітк, абоу адмінарешт до 15 діб.

Після виступу Вілкула не забарився з коментарем очільник українського парламенту Андрій Парубій. Він, зокрема, зауважив, що для України та для українських сил цей парламент ухвалив найбільш фундаментальні закони, які, звичайно, бісять, "Опозиційний блок". Мовиться про закони про мову та українську церкву.

І я є переконаним, що суспільство високо оцінить роботу 8 скликання, а тіні з минулого, які йдуть сьогодні всіма колонами до Верховної Ради України, не будуть мати жодних перспектив, і ми не дамо їм реваншу та не дамо змогу поставити під сумнів усі досягнення, які було зроблено цим скликанням,

– підсумував Парубій.

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Це вже не перші перепалки, що відбуваються між Парубієм і Вілкулом у Раді. До прикладу, у середині березня спікер вимкнув "опоблоківцю" мікрофон, оскільки той виступав російською.Крім того, у жовтні голова ВР закликав Вілкула "піти до церкви та вигнати з себе біса".

Відео, як Парубій сказав Вілкулу вигнати з себе біса