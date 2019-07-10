14:21
10 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни контролюють Донбас з космосу. Новий друг Путіна
      Вєсті Кремля
      20:59, 9 липня
      Вєсті.UA: Порошенко б'ється із корупцією. Гройсман в рядах шоуменів
      Вєсті.UA
      19:13, 9 липня
      Якими статками насправді володіє Ляшко: розкішний будинок для матері та машина для дружини
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Тіні з минулого": Парубій влаштував емоційну перепалку з Вілкулом

      210
      У Раді сталася перепалка між Парубієм та Вілкулом
      У Раді сталася перепалка між Парубієм та Вілкулом / Колаж 24 канал

      Під час чергового засідання Верховної Ради спікер українського парламенту Андрій Парубій дав словесного прочухана лідеру "Опоблоку" Олександру Вілкулу. Сталося це після того, як Вілкул розкритикував роботу парламенту та минулу владу.

      Під час свого виступу з трибуни українського парламенту Вілкул наголосив, що це скликання парламенту "добігає свого безславного кінця".

      Варто взяти до уваги! У Раду балотуються нардепи, які голосували за "диктаторські закони": список

      Крім того, він розкритикував нещодавній законопроект про дематюкацію, зауваживши, що після його ухвалення "всі будуть сидіти". Як він пояснив, саме за допомогою лайливих люди оцінюють роботу парламенту, уряду та п’ятого президента.

      Що відомо про закон про дематюкацію? Зареєструвала його нардеп Ольга Богомолець, а офіційна назвав документу – "Про протидію лихослів'ю". Якщо Рада все ж його ухвалить, за нецензурну лайку буде передбачено штрафи. Законопроект стосується як матюків у ЗМІ, так і лайки публічних осіб у публічному просторі. До приклауд, у ЗМІ не можна буде в матюках навіть замінювати одну літеру зірочкою. Штрафи для ЗМІ становитимуть від 680 до 1275 гривень, а и для публічних фізосіб – від 1275 до 1700 гривень. Крім того, передбачено або громадські та виправні роботи, або 20% відрахування із заробітк, абоу адмінарешт до 15 діб.

      Після виступу Вілкула не забарився з коментарем очільник українського парламенту Андрій Парубій. Він, зокрема, зауважив, що для України та для українських сил цей парламент ухвалив найбільш фундаментальні закони, які, звичайно, бісять, "Опозиційний блок". Мовиться про закони про мову та українську церкву.

      І я є переконаним, що суспільство високо оцінить роботу 8 скликання, а тіні з минулого, які йдуть сьогодні всіма колонами до Верховної Ради України, не будуть мати жодних перспектив, і ми не дамо їм реваншу та не дамо змогу поставити під сумнів усі досягнення, які було зроблено цим скликанням, 
      – підсумував Парубій.

      Цікаво! "Відійди від мене, нечисть": Парубій під час засідання Ради прогнав Новинського із президії

      Це вже не перші перепалки, що відбуваються між Парубієм і Вілкулом у Раді. До прикладу, у середині березня спікер вимкнув "опоблоківцю" мікрофон, оскільки той виступав російською.Крім того, у жовтні голова ВР закликав Вілкула "піти до церкви та вигнати з себе біса".

      Відео, як Парубій сказав Вілкулу вигнати з себе біса

       

      blog_ava
      Головні новини 9 липня: Зеленський скасував парад, суд виправдав Труханова
      сьогодні
      5460
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Андрій Парубій Олександр Вілкул Опозиційний блок
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
      сьогодні , 13:53 Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах
      114
      Труханова виправдали: чому це сталося і що буде далі
      сьогодні , 12:20 Труханова виправдали: чому це сталося і що буде далі
      Катерина Петренко
      Успіхи та промахи антикорупціонера Зеленського: аналіз діяльності президента за перший місяць
      сьогодні , 12:00 Успіхи та промахи антикорупціонера Зеленського: аналіз діяльності президента за перший місяць
      Блог Медіа 1935
      Гектари земель і база відпочинку в іпотеку: що відомо про нерухомість Ігоря Смешка
      сьогодні , 11:00 Гектари земель і база відпочинку в іпотеку: що відомо про нерухомість Ігоря Смешка
      Олена Кандяк 4889
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 09:30 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      41464
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук