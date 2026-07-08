Морський дрон СБУ Sea Baby уразив російський танкер тіньового флоту Blue: потужні кадри

Служба безпеки України провела чергову успішну спецоперацію проти ворога. Вранці 8 липня морський дрон Sea Baby уразив танкер Blue, який входить до складу тіньового флоту Росії.

Про це повідомила СБУ.

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Які наслідки ураження російського танкера Blue?

У Службі безпеки наголосили, що на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти, у винятковій економічній зоні України.

Sea Baby завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона СБУ намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно,

– зазначили спецслужбісти.

Як дрон Sea Baby уразив ворожий танкер Blue у Чорному морі / Відео СБУ

У СБУ нагадали, що танкер Blue перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у перевезенні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Корабель належить до класу Suezmax – великих морських танкерів, які використовують для транспортування значних об’ємів нафти та нафтопродуктів.

"Ураження суден тіньового флоту є частиною системної роботи СБУ зі зниження економічного потенціалу держави-агресора. Саме за допомогою таких танкерів Росія обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки від експорту нафти, які спрямовує на фінансування війни проти України", – пояснили у Службі безпеки.

Окрім того, там зауважили, що з погляду міжнародного права, а також законів і звичаїв війни, судна ворожого тіньового флоту є абсолютно законними військовими цілями. А кожен успішний удар по них скорочує нафтові доходи Кремля, підвищує ціну російської воєнної логістики та послаблює фінансову основу Москви для продовження агресії проти України.

Нагадаємо, раніше СБУ також ділилася, що бійці підрозділу "Альфа" за допомогою безпілотників завдали ударів по авіабазі "Джанкой" у тимчасово окупованому Криму, а також по складах зі зброєю та військовою технікою на півострові. Окрім того, під ударом опинилася інфраструктура порту "Крим" у Керчі та інші об'єкти на ТОТ.