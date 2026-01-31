Економіка "посиплеться" за 10 місяців: наскільки Росія залежна від свого тіньового флоту

Чотирнадцять країн заявили про блокування Балтійського моря для російського тіньового флоту, однак за 2 дні жодних затримань не відбулося. Водночас США вже захопили 8 танкерів у межах стратегії контролю світової нафтової логістики.

Політолог Вадим Денисенко пояснив 24 Каналу, що реалізація блокади могла б обвалити російську економіку за 9 – 10 місяців, оскільки 60% російської нафти транспортується через Балтійське море.

Чи продовжать США арешти танкерів і чи приєднається до них Європа?

"Я не вірю, що це реалістично на сьогодні. Чесно кажучи, не розумію, навіщо робити заяву, яку не зможеш виконати. Затримань немає, тому ситуація виглядає дуже дивно. Хотілося б побачити реальні кроки", – зазначив Денисенко.

Поки заява виглядає як порожня погроза без реальної сили, адже Росія ніяк не реагує.

Натомість дії США зі затримання танкерів тіньового флоту мають реальний вплив, і ключовим моментом буде, чи вони продовжаться.

Подальша реалізація гучно заявлених планів США після дій щодо режиму Ніколаса Мадуро визначить, чи зможуть США реально впливати на світову нафтову логістику й ціни на нафту. Від цього напряму буде залежати динаміка відносин США з Китаєм і Росією.

Росія була головним користувачем тіньового флоту у світі, тому затримання навіть перших танкерів стали суттєвим ударом. Арешти суден та капітанів можуть змусити багатьох відмовитися від співпраці з РФ. Проте зараз маємо паузу – майже тиждень без нових затримань,

– пояснив Денисенко.

Що ще відомо про тіньовий флот Росії?