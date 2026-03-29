ЄС розглядає посилення санкцій проти тіньового флоту Росії: що може потрапити під удар

Міністр закордоних справ України Андрій Сибіга заявив, що Європейський Союз обговорює посилення санкції проти російського тіньового флоту. Він зазначив, що обмеження також повинні діяти й на портову інфраструктуру окупантів.

За словами міністра, заборона послуг для танкерів тіньового флоту Росії залишається в пріоритеті. Про це повідомив Андрій Сибіга в інтерв'ю Укрінформ.

Дивіться також США запевнили Україну, що не перенаправлятимуть поставки зброї з PURL на Близький Схід, – Сибіга

Як ЄС планує посилити санкції проти тіньового флоту Росії?

На саміті міністрів закордонних справ G7 у Франції 26 – 27 березня обговорювали заборону морських послуг для танкерів тіньового флоту Росії.

Сибіга наголосив, що незважаючи на ситуацію з Ормузькою протокою та збільшенням цін, ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Росію.

Він додав, що санкції повинні поширюватися також на порти через які окупанти нелегально вивозять нафту та крадене українське зерно.

Санкції повинні поширюватись також і на портову інфраструктуру росіян, на порти, які дозволяють, зокрема, нелегально танкерам тіньового флоту транспортувати нафту чи вивозити крадене з України зерно. Все це обговорюється й обов'язково рано чи пізно буде втілено,

– зазначив Сибіга.

За словами міністра, кожна країна Європи вже зараз може приймати конкретні та дієві рішення на національному рівні. Водночас треба враховувати правила та закони Євросоюзу, у рамках яких ці рішення ухвалюються.

"Тому країни, безумовно, діють у рамках цього законодавства, і все це треба комплексно розглядати, але так, шукаються варіанти, які дадуть змогу найбільш ефективно застосувати цей інструментарій для підвищення ціни продовження агресії для Росії", – підсумував український дипломат.

Що ще відомо про тіньовий флот Росії?