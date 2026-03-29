ЄС розглядає посилення санкцій проти тіньового флоту Росії: що може потрапити під удар
- Європейський Союз обговорює посилення санкцій проти російського тіньового флоту, включаючи портову інфраструктуру.
- Заборона послуг для танкерів тіньового флоту Росії залишається в пріоритеті.
Міністр закордоних справ України Андрій Сибіга заявив, що Європейський Союз обговорює посилення санкції проти російського тіньового флоту. Він зазначив, що обмеження також повинні діяти й на портову інфраструктуру окупантів.
За словами міністра, заборона послуг для танкерів тіньового флоту Росії залишається в пріоритеті. Про це повідомив Андрій Сибіга в інтерв'ю Укрінформ.
Як ЄС планує посилити санкції проти тіньового флоту Росії?
На саміті міністрів закордонних справ G7 у Франції 26 – 27 березня обговорювали заборону морських послуг для танкерів тіньового флоту Росії.
Сибіга наголосив, що незважаючи на ситуацію з Ормузькою протокою та збільшенням цін, ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Росію.
Він додав, що санкції повинні поширюватися також на порти через які окупанти нелегально вивозять нафту та крадене українське зерно.
Санкції повинні поширюватись також і на портову інфраструктуру росіян, на порти, які дозволяють, зокрема, нелегально танкерам тіньового флоту транспортувати нафту чи вивозити крадене з України зерно. Все це обговорюється й обов'язково рано чи пізно буде втілено,
– зазначив Сибіга.
За словами міністра, кожна країна Європи вже зараз може приймати конкретні та дієві рішення на національному рівні. Водночас треба враховувати правила та закони Євросоюзу, у рамках яких ці рішення ухвалюються.
"Тому країни, безумовно, діють у рамках цього законодавства, і все це треба комплексно розглядати, але так, шукаються варіанти, які дадуть змогу найбільш ефективно застосувати цей інструментарій для підвищення ціни продовження агресії для Росії", – підсумував український дипломат.
Що ще відомо про тіньовий флот Росії?
Завдяки санкціям "тіньовий флот" Росії скоротився на 20%, але Москва намагається залучити нові судна для компенсації втрат.
Канада додала 100 російських танкерів до санкційного списку, щоб обмежити доходи Кремля від "тіньового флоту". Країна також знизила цінову "стелю" на російську нафту та ввела санкції проти понад 3 400 осіб і компаній.
Танкер російського "тіньового флоту" Deyna 23 березня прибув до порту Марсель-Фос після затримання французькими військовими. Його передали у розпорядження судових органів для подальшого розслідування.