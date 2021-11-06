Тіпічний рускій мір: В Росії "антивакси" захопили торговий центр

Антивакцинатори захопили владу в російському торговому центрі і пускали в нього без QR-кодів. Охорона, згідно із відео, не дуже пручалася.

Про інші події, які відбулися у Росії станом на 6 листопада – дізнайтесь у програмі.

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Комунальники замість роботи – позували

Аби зупинити розповсюдження хвороби, комунальників в Росії зобов'язали обробляти спеціальним розчином під'їзди, дитячі і спортивні майданчики. Але вони вирішили не перепрацьовувати і позували на фоні у спецодязі з розпилювачем.

Вугілля для вакцинованих

В Хабаровському краї серед вакцинованих від коронавірусу розіграють 3 тонни вугілля. Головний лікар одного із медичних закладів пропонує також отримати:

безплатну медпослугу;

проходження медкомісії;

гігієнічну чистку зубів;

перукарські послуги;

абонемент у спортзал;

мікрохвильовку.

Хлопцем, який доглядав за бабусею, зацікавився слідчий комітет

Бабуся хлопця, який переодягнувся лікарем, аби доглядати за нею, померла в лікарні від коронавірусу. Після цього Сергієм Самборським зацікавився слідчий комітет. Його намагаються звинуватити у тому, що він, мовляв, бреше і взагалі вирішив "хайпанути" і заробити грошей на смерті родички.

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Пригоди "генерала" в Єгипті

Росіянин в Шарм-ель-Шейху кричав, що він "генерал" і влаштувати погром. Спочатку чоловік хотів викрасти автобус, на якому його мали везти в аеропорт. Потім він стверджував, що за ним 1 200 бійців і він захоплюватиме з ними Єгипет.

Військові для затримання чаклунок

В Чечні трьох жінок затримали за чаклунство. Для цього провели справжню спецоперацію зі стежуваннями та підставними клієнтами. Також застосували військових росгвардії.

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Випуск програми "Тіпічний рускій мір" за 6 листопада: дивіться відео