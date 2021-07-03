Тіпічний русскій мір: Уральський бізнесмен видає продуктові талони замість грошей

В одній із областей Росії мешканці ходять в магазини не з грошима, а з продуктовими карточками. Місцевий бізнесмен видає працівникам за роботу талони замість нормальної зарплати.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на суботу, 3 липня – дізнайтесь у програмі.

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Представниця Anex Tour відправила туристів з COVID-19 в Єгипет

Директорка туристичного бюро, яке представляє компанію Anex Tour в Красноярську, Катерина Семенова визнала, що відправила туристів з позитивним тестом на коронавірус в Єгипет за допомогою мірамістину. Після цього інциденту компанія розірвала контракт із бюро, а поліція почала перевірку за фактом можливої фальсифікації тестів.

Антиковідний бейдж губернатора Кубані

Губернатора Кубані побачили з антиковідним бейджом. Такий же девайс носив прессекретар Путіна Пєсков. Коли відповідне фото з'явилось у мережі, пресслужбі довелось виправдовуватись, мовляв, вони не вважають відповідний бейдж заміною вакцинації.

Дискримінація для невакцинованих в Росії

Прессекретар Володимир Путіна Дмитро Пєсков заявив, що людей, які не вакцинувались, чекає неминуча дискримінація. За його словами, росіяни без імунітету або без щеплення не зможуть працювати на низці робіт.

До теми Дискримінація неминуче настане, – у Путіна назвали невакцинованих росіян загрозою

"Кривдники" Старовойта

Російський губернатор Роман Старовойт заявив, що хоче, аби його підписники відповідали за коментарі. Два користувачі у соцмережах розкритикували акцію губернатора до Дня перемоги через велику кількість сміття. Він звернувся до правоохоронців.

Поліцейські накинулись на жінку

В Москві, у Центрі надання держпослуг, поліцейські накинулись на жінку, яка кричала, що в автомобілі чекає її дитина. Це тривало доти, поки постраждала не знепритомніла.

Школяру не видавали атестат через борг в їдальні

У Волгоградській області адміністрація школи відмовилися школяру видавати атестат через борг у їдальні. Водночас іспити 11-класник склав нормально, а борг з'явився через важкий матеріальний стан родини.

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Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 3 липня: дивіться відео