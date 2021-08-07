Тіпічний русскій мір: Нацбезпеці Росії почали "загрожувати" театри

Одним з пріоритетів нової стратегії нацбезпеки Росії нібито є захист традиційних духовно-моральних цінностей. Наразі на відповідність нормам про "моральні цінності" збираються перевіряти навіть репертуари російських театрів.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 7 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Тіпічний русскій мір: Путін влаштував пишне святкування дня російського флоту

В Якутії дим від пожеж закрив сонце

Росія відправляла допомогу Туреччині для боротьби з пожежами. Однак поки рятували Бодрум і Анталію, то в Якутії дим від пожеж закрив сонце. У регіоні вигоріло вже 3,5 мільйони гектарів лісу, ще 1, 5 горить, а дим від вогню дістався до Гренландії.

Вбивство сім'ї в Хакасії

У селі Джирім в Хакасії вбили подружжя, їхнього 18-річного сина і 7-річну онуку. Підозрюваний повернувся в рідне село з в'язниці, де сидів 18 років за подвійне вбивство. Перші 2 вбивства він скоїв в цьому ж селі – одну жінку зарізав, іншу спалив в лазні. Злочину можна було б уникнути, якби правоохоронці стежили за чоловіком.

Поліцейський вбив 15-річну дівчину

Тіло 15-річної дівчинки знайшли в селищі Петра Діброва Самарської області. Як розповіли свідки, вони бачили, що нападник довго притискав жертву до асфальту, а потім сів в машину і поїхав. За машиною його і знайшли. Підозрюваним виявився не просто поліцейський, а начальник відділу з розкриття тяжких і особливо тяжких злочинів одного з райвідділів Самари.

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